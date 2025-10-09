В материале Кино 24 узнаете подробности сюжета, актерский состав и что пишут украинцы о ленте. А также, где можно посмотреть новые эпизоды.

Смотрите также 4 самые яркие фильмы на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

Что известно об украинском сериале "Врачи"?

Если вы настоящий фанат сериалов вроде "Женский доктор", "Материнский инстинкт" или "Врач по призванию", вам идеально подойдет новый украинский кинопроект под названием "Врачи".

Эта лента позволяет зрителю окунуться в сериал о нелегком труде наших медиков, а также показывает их жизнь вне больницы, личные трудности и испытания.

"Врачи": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Каждая новая серия полна новых пациентов, а также комических и драматических моментов, в том числе трагедий в личной жизни медиков.

Ленту можно посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Новые эпизоды также выходят на YouTube-канале FilmUA.

Украинские зрители сразу положительно восприняли первые эпизоды сериала. Они обращают внимание на хорошую идею "Врачей", а также на отличную игру актеров.

Кто сыграл главные роли в сериале?

Главные роли исполнили:

Михаил Кришталь – Дмитрий Алексеенко

Михаил Романов – главный врач Иван Ковалюк

Екатерина Хорольская – медсестра Ульяна

Михаил Кукуюк – врач Тарас Макаренко врач Тарас Макаренко

Андрей Алехин – врач Владимир Гречко

Лючия Кургинян – врач Кристина

Валентин Томусяк – врач Максим

Устройте себе настоящий вечер релакса и окунитесь в новый украинский сериал.