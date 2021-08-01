Август 2021 года порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы, и даже эротика. "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Рок Дог 2", "Кодекс киллера", "Сексуальная зависимость" и другие – в кинотеатрах выйдут проекты лучших режиссеров современности.

К теме Три горячих кинопремьеры недели, ради которых стоит пойти в кинотеатр

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Дата премьеры: 5 августа

Режиссер: Джеймс Ганн

Страна: США

Оригинальное название: The Suicide Squad

В главных ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Майкл Рукер, Питер Капальди

Вскоре нас ждет невероятный фильм с напряженным сюжетом. Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в какую-то американскую республику, где царит местный диктатор. Отряд высадят на удаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами хватает и без дополнительных внешних факторов.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

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"Рок Дог 2"

Дата премьеры: 5 августа

Режиссер: Марк Балдо

Страна: США

Оригинальное название: Rock Dog 2

В главных ролях: Джейсон Симпсон, Кэтлин Барр, Эндрю Фрэнсис, Эшли Болл, Брайан Драммонд

Тибетский мастиф Боди – главный персонаж – полон сил и энергии, он непоседа и готов идти к своей цели, несмотря ни на что. А еще он очень хочет посвятить себя музыке. И вот – он попадает в рок-группу. Счастью нет предела. Как Боди и его друзья поймут истинную цену славы – в премьере этого месяца.

"Рок Дог 2" 2021: смотрите трейлер

"(НЕ)идеальный мужчина"

Дата премьеры: 5 августа

Режиссер: Мария Шрадер

Страна: Германия

Оригинальное название: Im Your Man

В главных ролях: Дэн Стивенс, Марен Эггерт, Сандра Хюллер, Вольфганг Хюбш, Аника Мейер

Это фильм, в котором будут танцы, шутки и пробежки по полю. По сюжету фильма, главная героиня Альма (Марен Эггерт) – ученый с мировым именем, вошла в список первых людей, которым необходимо оценить триумфальный прорыв человечества и ответить на вопрос: могут ли андроиды полноценно жить среди людей и стать идеальным партнером? Это фантастика с элементами романтической комедии, хотя, как таких классических элементов фантастического жанра вы не получите.

"(НЕ)идеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер

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"Главный герой"

Дата премьеры: 12 августа

Режиссер: Шон Леви

Страна: США

Оригинальное название: Free Guy

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Релло Говери, Уткарш Амбудкар

Приключенческая комедия об одиноком кассире из банка, который обнаруживает, что на самом деле он – фоновый персонаж в видеоигре "Фри Сити".

"Главный герой" 2021: смотрите трейлер

"Шербурские зонтики"

Дата премьеры: 26 августа

Режиссер: Жан Деми

Страны: Франция, Германия

Оригинальное название: Les parapluies de Cherbourg

По сюжету юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги (Нино Кастельнуово), и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.

"Шербурские зонтики" 2021: смотрите трейлер

"Кодекс киллера"

Дата премьеры: 26 августа

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Страна: США

Оригинальное название: The Protégé

В главных ролях: Мэгги Кью, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Патрик, Екатерина Бэйкер, Ори Феффер и другие.

Если любите киллеров – этот фильм для вас. В детстве Анну спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу.

"Кодекс киллера" 2021: смотрите трейлер

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"Сексуальная зависимость"

Дата премьеры: 26 августа

Режиссеры: Даниэль Арбид, Анни Эрно

Страны: Бельгия, Франция

Оригинальное название: Passion simple

В главных ролях: Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Слиман Дази, Лу-Теймур Тион

Если вы намерены посмотреть легкий, но эротично романтический фильм, то этот точно должен очаровать вас. Эротика, секс, любовь, страсть, тайные встречи – звучит недурственно, правда? Главный герой – успешный мужчина, харизматичный, но женат. Она, главная героиня, постоянно ждет встречи с ним, тайно от всех. Они – как огонь и вода!

"Сексуальная зависимость" 2021: смотрите трейлер

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