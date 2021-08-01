Август 2021 года порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы, и даже эротика. "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Рок Дог 2", "Кодекс киллера", "Сексуальная зависимость" и другие – в кинотеатрах выйдут проекты лучших режиссеров современности.
К теме Три горячих кинопремьеры недели, ради которых стоит пойти в кинотеатр
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"Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Вскоре нас ждет невероятный фильм с напряженным сюжетом. Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в какую-то американскую республику, где царит местный диктатор. Отряд высадят на удаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами хватает и без дополнительных внешних факторов.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер
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"Рок Дог 2"
Тибетский мастиф Боди – главный персонаж – полон сил и энергии, он непоседа и готов идти к своей цели, несмотря ни на что. А еще он очень хочет посвятить себя музыке. И вот – он попадает в рок-группу. Счастью нет предела. Как Боди и его друзья поймут истинную цену славы – в премьере этого месяца.
"Рок Дог 2" 2021: смотрите трейлер
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"(НЕ)идеальный мужчина"
Это фильм, в котором будут танцы, шутки и пробежки по полю. По сюжету фильма, главная героиня Альма (Марен Эггерт) – ученый с мировым именем, вошла в список первых людей, которым необходимо оценить триумфальный прорыв человечества и ответить на вопрос: могут ли андроиды полноценно жить среди людей и стать идеальным партнером? Это фантастика с элементами романтической комедии, хотя, как таких классических элементов фантастического жанра вы не получите.
"(НЕ)идеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер
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"Главный герой"
Приключенческая комедия об одиноком кассире из банка, который обнаруживает, что на самом деле он – фоновый персонаж в видеоигре "Фри Сити".
"Главный герой" 2021: смотрите трейлер
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"Шербурские зонтики"
По сюжету юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги (Нино Кастельнуово), и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.
"Шербурские зонтики" 2021: смотрите трейлер
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"Кодекс киллера"
Если любите киллеров – этот фильм для вас. В детстве Анну спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу.
"Кодекс киллера" 2021: смотрите трейлер
Интересно Поганцы, убийства, неразгаданные тайны в официальном трейлере "Кодекс киллера" с Мэгги Кью
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"Сексуальная зависимость"
Если вы намерены посмотреть легкий, но эротично романтический фильм, то этот точно должен очаровать вас. Эротика, секс, любовь, страсть, тайные встречи – звучит недурственно, правда? Главный герой – успешный мужчина, харизматичный, но женат. Она, главная героиня, постоянно ждет встречи с ним, тайно от всех. Они – как огонь и вода!
"Сексуальная зависимость" 2021: смотрите трейлер
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Еще больше премьер августа 2021:
- "Байконур. Вторжение" (реж. Ангел Ангелов, документальный, Украина);
- "Монстры: поворот не туда" (реж. Алессио Лигуори, ужасы, Италия, Германия);
- "Пришелец из сказки" (реж. Томаш Шафранский, боевик, комедия, Польша);
- "Тайна парка развлечений" (реж. Динг Лианг, комедия, мультфильм, Китай);
- "Огрики" (реж. Тоби Генкель, Дженс Мюллер, мультфильм, Германия, Бельгия);
- "Не дыши 2" (реж. Родольфо Саягес, ужасы, триллер, США);
- "Красотка" (реж. Магнус фон Хорн, драма, мелодрама, Польша, Швеция);
- "Второй шанс на любовь" (реж. Адриана Триджиани, комедия, мелодрама, США);
- "Щенячий патруль в кино" (реж. Кэллан Брукнер комедия, мультфильм, США, Канада);
- "Гулливер возвращается" (реж. Илья Максимов, мультфильм, приключения, Украина);
- "Воспоминания" (реж. Лиза Джой, мелодрама, триллер, США);
- "Полночь в высокой траве" (реж. Рэндолл Эмметт, детектив, криминал. США);
- "Проклятие пиковой дамы" (реж. Патрик Уайт, ужасы, Канада);
- "Кэндимэн" (реж. Ниа Дакостажахи, триллер, Канада, США);
- "Последний день Земли" (реж. Ромен Киро драма, фантастика, Франция);
- "4 сапога и барсук" (реж. Гунхильд Энгер, комедия, мультфильм, Норвегия).