О чем боевик "Кодекс киллера"
В детстве Анну спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер мира. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал самые дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу.
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Постер к фильму "Кодекс киллера" / Фото Kinomania LLC
Актеры и роли в фильме "Кодекс киллера"
- Мэгги Кью – Анна ("Дивергент, глава 3: За стеной");
- Майкл Китон – Муди ("Человек-паук: Возвращение домой", "Конг: Остров черепа");
- Сэмюэл Л. Джексон ("Мстители", "Телохранитель киллера");
- Роберт Патрик ("Захар Беркут", "Честный вор").
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