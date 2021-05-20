Криминальный боевик "Телохранитель жены киллера" является продолжением фильма вышедшего в 2017 году. Лента собрала в мировом прокате более 180 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе фильма Kinomania LLC.

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О возврате ключевых актеров к исполнению своих ролей стало известно в мае 2018 года. Тогда также объявили, что режиссер и сценарист остаются те же – Патрик Хьюз и Том О'Конор. Снимали фильм в Италии, Хорватии, Словении, Болгарии и Великобритании.



Постер к комедийному боевику "Телохранитель жены киллера" / Фото Kinomania LLC

Сюжет фильма "Телохранитель жены киллера"

Киллеру международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональному телохранителю (Райан Рейнольдс) все-таки удалось подружиться. Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы (Сальма Хайек). Приготовься встретить Антонио Бандераса и Моргана Фримена, которые присоединились к одному из самых громких кинохитов этого лета!

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