Сюжет фильма "Утраченный символ"

Детективный триллер "Утраченный символ" является экранизацией одноименного произведения, написанного Дэном Брауном в 2009 году. Роман имел феноменальный успех – из 6-миллионного тиража четверть книг были раскуплены в первый же день продаж. Работы по адаптации текста для сценария проводились еще в 2013 году. После успеха двух картин, по сюжету романов Брауна, планировалось экранизировать именно этот. Вместе с тем тогда решили снять фильм "Инферно".

Читайте Снова вместе через 27 лет: Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме

События в сериале происходят в Вашингтоне. Профессор Гарвардского Университета Роберт Лэнгдон, специалист по религиозным символам, приезжает к своему товарищу и наставнику Питеру Соломону. Путешествие становится опасным, когда главный герой осознает, зачем его на самом деле сюда позвали. Питер Соломон исчез – его удерживает в заложниках незнакомый никому преступник. В фильме Лэнгдон должен раскрыть глобальный заговор и освободить своего похищенного учителя.

Актеры фильма "Утраченный символ"

Эшли Цукерман – Лэнгдон;

Валори Карри;

Сумали Монтано;

Рик Гонсалес;

Эдвард Джон Иззард.

Сценаристами стали авторы "Американской истории ужасов" Джей Битти и Дэн Дворкин.

Режиссер – Рон Ховард, снявший "Код Да Винчи" и "Ангелы и демоны".

Читайте также Marvel Studios опубликовала ролик с погоней из фильма "Черная вдова"

"Утраченный символ" 2022: смотрите трейлер