27 лет назад актеры сыграли в фильме "Криминальное чтиво" Тарантино. Джон Траволта выступил в роли бандита Винсента Вега, а Брюс Уиллис – в роли боксера Бутча Кулиджа. И вот, в 2021 году, они снова вместе на съемочной площадке.

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Актеры и роли фильма Paradise City

Брюс Уиллис, которому уже 66 лет, сыграет охотника за головами – Райяна Свона, который мстит гавайскому криминальному миру за смерть родственника. Джон Траволта, которому уже 67, перевоплотится в гангстера, убившего отца Свона.

Тайская актриса Прайя Лундберг получила роль главной героини в этом фильме.

Режиссером Paradise City стал Чак Рассел. В 1994 году он снимал "Маску" с Джимом Керри и в 2002 году – "Царь скорпионов" с Дуэйном Джонсоном.

Фильм уже стартовал в Гавайях, о дате премьеры пока не сообщают.

Как менялся образ Джона Траволты

В 67 лет Джон Траволта может похвастаться блестящей фильмографией. "Криминальное чтиво", "Пароль "Рыба-меч", "Масло", "Без лица", "Остаться в живых", "Лак для волос", "Феномен", "Из Парижа с любовью" – это далеко не весь список фильмов, в которых можно увидеть непревзойденную игру актера.

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Ради телепроектов Джон Траволта не боялся перевоплощаться, поэтому охотно менял черную шевелюру на лысину или седину.

Интересные факты из актерской жизни Брюса Уиллиса

Актерская слава пришла к Брюсу Уиллису после нескольких лет игры в маленьких театрах и эпизодических ролях в телешоу. Впервые об актере заговорили после роли Дэвида Эддисона в сериале "Детективное агентство "Лунный свет";

За роль в фильме "Крепкий орешек" 1988 года Брюс Уиллис получил огромный по тем временам гонорар в 5 миллионов долларов. Тогда ни один актер не получал такого гонорара.

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Актер неоднократно заявлял, что ему надоело сниматься в боевиках и он больше в них не появится. Такое заявление он впервые сделал в 1988 году после роли в фильме "Армагеддон" и несмотря на это продолжает сниматься в боевиках по сей день.

"Криминальное чтиво" 1994: смотрите непревзойденную игру актеров Брюса Уиллиса и Джона Траволты