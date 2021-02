18 февраля Джон Траволта празднует свой день рождения. В этом году ему исполнилось 67 лет, хотя с первого взгляда и не скажешь.

В большинстве случаев Джон Траволта играет хулиганов или злодеев. Редакция Кино 24 еще раз убедилась в этом, когда начала вспоминать все фильмы с актером. Ко дню рождения звезды мы подобрали самые популярные фильмы, в которых он играл.

"Криминальное чтиво"

Год выхода: 1994

Рейтинг IMDb: 8,9

Один из самых популярных фильмов Квентина Тарантино. Как и в большинстве его лент, сюжет фильма нелинейный. В нем переплетаются 5 историй и все они так или иначе связаны с криминалом.

Джон Траволта играет Винсента Вегу – бандита, который по поручению босса должен забрать чемодан у бывших компаньонов. По дороге Винсент обсуждает вместе с напарником еще одно поручение босса – "вывести в свет" его жену Мию. Именно с ней он позже выполнит легендарный твист под сингл Чака Берри "You Never Can Tell".

Смотреть сцену из фильма "Криминальное чтиво":

"Тонкая красная линия"

Год выхода: 1998

Рейтинг IMDb: 7,6

Это адаптация автобиографического романа Джеймса Джонса. Фильм рассказывает историю о войсках США в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны. Джон Траволта играет роль генерала бригады – Квинтарда.

Фильм "Тонкая красная линия": смотрите фильм

"Без лица"

Год выхода: 1997

Рейтинг IMDb: 7,2

Чтобы помешать террористическому заговору, агент ФБР участвует в сложной операции. Он пересаживает лицо и принимает личность преступника, который убил его единственного сына. План портится, когда преступник преждевременно просыпается и хочет пересадить себе лицо агента ФБР.

Фильм "Без лица": смотрите трейлер

"Пароль "Рыба-меч""

Год выхода: 2001

Рейтинг IMDb: 6,5

Бывший сотрудник ЦРУ Гэбриэл Шир стал одним из самых опасных шпионов в мире. Он планирует украсть 9 миллионов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужен хороший хакер, который может взломать систему безопасности любой компьютерной сети.

Фильм "Пароль "Рыба-меч"": смотрите трейлер

"Феномен"

Год выхода: 1996

Рейтинг IMDb: 6,4

Обычный автомеханик с доброжелательного городка становится свидетелем того, как с неба спускается яркий свет. После того как выяснилось, что этот феномен видел только он, человек замечает в себе способности к телекинезу и другие новые возможности своего мозга.

Фильм "Феномен": смотрите трейлер

"Из Парижа с любовью"

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb: 6,5

В Париже молодой сотрудник офиса посла США встречается с американским шпионом. Они стремятся остановить террористический акт в городе.

Фильм "Из Парижа с любовью": смотрите трейлер

"Каратель"

Год выхода: 2004

Рейтинг IMDb: 6,4

Фильм основан на комиксах Marvel. Это история о бывшем оперативнике Фрэнка Касле, который хочет отомстить за смерть своей семьи. Джон Траволта исполнил роль антагониста Говарда Сэйнта.

Фильм "Каратель": смотрите трейлер

"Бриолин"

Год выхода: 1978

Рейтинг IMDb: 7, 2

Это музыкальный фильм по мотивам бродвейского мюзикла, который рассказывает о жизни американской молодежи в 1950 годах. Денни Зуко и австралийка Сэнди Олссон случайно встретились на пляже и влюбились друг в друга. Но лето закончилось. Юноша и девушка расстались с мыслью, что больше никогда не увидятся.

Но планы родителей Сэнди изменились и девушка осталась в США. Она пошла в местную школу Rydell High, где, как оказалось, учится Денни.