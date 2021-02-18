Самые популярные фильмы с Джоном Траволтой ко дню рождению звезды
18 февраля Джон Траволта празднует свой день рождения. В этом году ему исполнилось 67 лет, хотя с первого взгляда и не скажешь.
Источник:24 канал
В большинстве случаев Джон Траволта играет хулиганов или злодеев. Редакция Кино 24 еще раз убедилась в этом, когда начала вспоминать все фильмы с актером. Ко дню рождения звезды мы подобрали самые популярные фильмы, в которых он играл.
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"Криминальное чтиво"
- Год выхода: 1994
- Рейтинг IMDb: 8,9
Один из самых популярных фильмов Квентина Тарантино. Как и в большинстве его лент, сюжет фильма нелинейный. В нем переплетаются 5 историй и все они так или иначе связаны с криминалом.
Джон Траволта играет Винсента Вегу – бандита, который по поручению босса должен забрать чемодан у бывших компаньонов. По дороге Винсент обсуждает вместе с напарником еще одно поручение босса – "вывести в свет" его жену Мию. Именно с ней он позже выполнит легендарный твист под сингл Чака Берри "You Never Can Tell".
Смотреть сцену из фильма "Криминальное чтиво":
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"Тонкая красная линия"
- Год выхода: 1998
- Рейтинг IMDb: 7,6
Это адаптация автобиографического романа Джеймса Джонса. Фильм рассказывает историю о войсках США в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны. Джон Траволта играет роль генерала бригады – Квинтарда.
Фильм "Тонкая красная линия": смотрите фильм
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"Без лица"
- Год выхода: 1997
- Рейтинг IMDb: 7,2
Чтобы помешать террористическому заговору, агент ФБР участвует в сложной операции. Он пересаживает лицо и принимает личность преступника, который убил его единственного сына. План портится, когда преступник преждевременно просыпается и хочет пересадить себе лицо агента ФБР.
Фильм "Без лица": смотрите трейлер
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"Пароль "Рыба-меч""
- Год выхода: 2001
- Рейтинг IMDb: 6,5
Бывший сотрудник ЦРУ Гэбриэл Шир стал одним из самых опасных шпионов в мире. Он планирует украсть 9 миллионов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужен хороший хакер, который может взломать систему безопасности любой компьютерной сети.
Фильм "Пароль "Рыба-меч"": смотрите трейлер
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"Феномен"
- Год выхода: 1996
- Рейтинг IMDb: 6,4
Обычный автомеханик с доброжелательного городка становится свидетелем того, как с неба спускается яркий свет. После того как выяснилось, что этот феномен видел только он, человек замечает в себе способности к телекинезу и другие новые возможности своего мозга.
Фильм "Феномен": смотрите трейлер
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"Из Парижа с любовью"
- Год выхода: 2010
- Рейтинг IMDb: 6,5
В Париже молодой сотрудник офиса посла США встречается с американским шпионом. Они стремятся остановить террористический акт в городе.
Фильм "Из Парижа с любовью": смотрите трейлер
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"Каратель"
- Год выхода: 2004
- Рейтинг IMDb: 6,4
Фильм основан на комиксах Marvel. Это история о бывшем оперативнике Фрэнка Касле, который хочет отомстить за смерть своей семьи. Джон Траволта исполнил роль антагониста Говарда Сэйнта.
Фильм "Каратель": смотрите трейлер
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"Бриолин"
- Год выхода: 1978
- Рейтинг IMDb: 7, 2
Это музыкальный фильм по мотивам бродвейского мюзикла, который рассказывает о жизни американской молодежи в 1950 годах. Денни Зуко и австралийка Сэнди Олссон случайно встретились на пляже и влюбились друг в друга. Но лето закончилось. Юноша и девушка расстались с мыслью, что больше никогда не увидятся.
Но планы родителей Сэнди изменились и девушка осталась в США. Она пошла в местную школу Rydell High, где, как оказалось, учится Денни.
Фильм "Бриолин": смотрите трейлер
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