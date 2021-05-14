Первая часть фильма "Энола Холмс" вышла 23 сентября 2020 года на стриминговой платформе Netflix. Интересно, что детективная лента всего за сутки получила бешеную популярность среди киноманов. Поэтому настоящих поклонников не может не радовать новость о второй части. Что сейчас известно о продолжении – читайте в нашем материале.

Интересно Каким будет фильм с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро: появились первые кадры со съемок

Режиссером новой части будет Гарри Брэдби, а сценаристом проекта стал Джек Торн.

Продолжение уже готово! Милли Бобби Браун и Генри Кавилл возвращаются в мир Энолы Холмс,

– поразил новостью Netflix.

Новость о продолжении "Энолы Холмс" действительно впечатляет, ведь первая часть фильма могла и не выйти на экраны из-за судебного скандала.

Почему на первую часть фильма "Энола Холмс" подавали в суд

Известно, что новые книги о сестре Шерлока Холмса основаны на истории Артура Конона-Дойла, вышедшей на прилавки книжных магазинов еще в 1920-е годы. В иске говорилось о том, что автор книг, как и режиссеры голливудской ленты нарушили авторские права и закон об общественном достоянии.

Кроме этого, родственники легендарного писателя Артура Конана-Дойла заявляют, что большинство произведений их предка были признаны общедоступными, кроме 10 рассказов. Именно в них и появилась сестра Холмсов.

​Интересно Официально: "друзья" возвращаются на экраны HBO Max-дата премьеры

После волны обвинений адвокаты стриминговой компании Netflix решили дать официальный ответ. По их словам, требования потомков Артура Конана-Дойла – безосновательны, ведь произведение, которое использовали сценаристы "Енолы Холмс", есть в свободном доступе, а имя Шерлока не зарегистрировано как бренд. Поэтому компания не будет платить компенсацию семье "короля сыщиков".

Кроме этого, юрист Николас Джампол подчеркнул, что никаких авторских прав кинопроизводители не нарушили. Все потому, что Шерлок Холмс в ленте является второстепенным персонажем, а его напарник доктор Ватсон вообще не появляется в фильме "Энола Холмс".

В результате первая часть ленты успешно вышла на экраны. Теперь мы ожидаем, что продолжение будет такое же эффектное.

Интересные факты первой части фильма "Энолы Холмс"

Однажды исчезает Эудора Холмс. Шерлок и Майкрофт убеждены, что их мама совершила самоубийство. Однако в эту версию не верит Энола, которая начинает поиски пропавшей без вести матери. Поможет ей в этом дневник мамы, где есть маленькие подсказки того, что с ней могло произойти. И в первом трейлере видно, что в своем путешествии любознательная Энола вынуждена будет превратиться в настоящую леди.

Главную роль в ленте исполнила 16-летняя актриса Милли Бобби Браун. Девушка не сдерживала своего восторга, ведь нарушения тем сексизма и феминизма в современном мире дают результат.

Задолго до съемок Милли Бобби Браун со старшей сестрой Пейдж прочитали книгу "Энола Холмс". Поэтому на съемочной площадке актриса с легкостью показала непростой характер героини и ее привычки.

Эноле удалось перехитрить своих гениальных братьев и убежать от них, чтобы начать поиски мамы. Поэтому Шерлок и Майкрофт не будут скрывать беспокойства и отправятся в путешествие за ней.

В фильме виконт Тьюксбери помогает Эноле в ее приключениях. Между главными героями возникает особая связь, а общение является дружеским и одновременно романтическим. Чтобы убедительно сыграть в фильме, актеры Луис Партридж и Милли Бобби Браун часами общались благодаря соцсетям и стали друзьями.​

Все события фильма происходят во времена Викторианской Англии, поэтому авторы ленты "Энола Холмс" создали костюмы для главных героев, которые соответствовали тому времени. Позаботились они и об интерьере помещений, которые появляются в кадре. Винтажные люстры, обои и мебель: создатели фильма учли немало деталей.

В конце первой части детективная карьера младшей сестры Шерлока лишь начинается. Поэтому, вероятно, во второй части она продолжит свои поиски и будет избегать дальше своих братьев с целью открыть тайну.

На сайте Rotten Tomatoes детективная лента получила рейтинг почти 90%. Критики были в восторге от "Энолы Холмс": их оценка была 91%.