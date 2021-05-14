Перша частина фільму "Енола Холмс" вийшла 23 вересня 2020 року на стрімінговій платформі Netflix. Цікаво, що детективна стрічка всього за добу отримала шалену популярність серед кіноманів. Тому справжніх шанувальників не може не тішити новина про другу частину. Що нині відомо про продовження – читайте в нашому матеріалі.

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Режисером нової частини буде Гаррі Бредбі, а сценаристом проєкту став Джек Торн.

Продовження вже готово! Міллі Боббі Браун і Генрі Кавілл повертаються у світ Еноли Холмс,

– вразив новиною Netflix.

Новина про продовження "Еноли Холмс" справді вражає, адже перша частина фільму могла й не вийти на екрани через судовий скандал.

Чому на першу частину фільму "Енола Холмс" подавали до суду

Відомо, що нові книги про сестру Шерлока Холмса засновані на історії Артура Конона-Дойла, що вийшла на прилавки книгарень ще у 1920-ті роки. У позові йшлося про те, що вторка книг, як і режисери голлівудської стрічки порушили авторські права і закон про суспільне надбання.

Окрім цього, родичі легендарного письменника Артура Конана-Дойла заявляють, що більшість творів їхнього предка були визнані загальнодоступними, окрім 10 оповідань. Саме в них і з'явилася сестра Холмсів.

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Після хвилі звинувачень адвокати стрімінгової компанії Netflix вирішили дати офіційну відповідь. За їхніми словами, вимоги нащадків Артура Конана-Дойла – безпідставні, адже твір, який використали сценаристи "Еноли Холмс", є у вільному доступі, а ім'я Шерлока не зареєстровано як бренд. Тому компанія не буде платити компенсацію родині "короля детективів".

Окрім цього, юрист Ніколас Джампол наголосив, що жодних авторських прав кіновиробники не порушили. Все тому, що Шерлок Холмс у стрічці є другорядним персонажем, а його напарник доктор Ватсон взагалі не з'являється у фільмі "Енола Холмс".

В результаті перша частина стрічки успішно вийшла на екрани. Тепер ми очікуємо, що продовження буде таке ж ефектне.

Цікаві факти першої частини фільму "Еноли Холмс"

Одного дня зникає Еудора Холмс. Шерлок і Майкрофт переконані, що їхня мама вчинила самогубство. Однак у цю версію не вірить Енола, яка починає пошуки зниклої безвісти неньки. Допоможе їй у цьому щоденник мами, де є маленькі підказки того, що з нею могло статись. І у першому трейлері видно, що у своїй мандрівці допитлива Енола змушена буде перетворитись на справжню леді.

Головну роль у стрічці виконала 16-річна акторка Міллі Боббі Браун. Дівчина не стримувала свого захвату, адже порушення тем сексизму і фемінізму у сучасному світі дають результат.

Задовго до знімання Міллі Боббі Браун зі старшою сестрою Пейдж прочитали книгу "Енола Холмс". Тому на знімальному майданчику акторка з легкістю показала непростий характер героїні та її звички.

Енолі вдалось перехитрити своїх геніальних братів та втекти від них, щоб розпочати пошуки мами. Тому Шерлок і Майкрофт не приховуватимуть занепокоєння і вирушать у мандрівку за нею.

У фільмі віконт Тьюксбері допомагає Енолі у її пригодах. Між головними героями виникає особливий зв'язок, а спілкування є дружнім та водночас романтичним. Щоб переконливо зіграти у фільмі, актори Луїс Партрідж і Міллі Боббі Браун годинами спілкувались завдяки соцмережам та стали друзями.

Всі події фільму відбуваються у часи вікторіанської Англії, тому автори стрічки "Енола Холмс" створили костюми для головних героїв, які відповідали тому часу. Подбали вони і про інтер'єр помешкань, які з'являються в кадрі. Вінтажні люстри, шпалери та меблі: творці фільму врахували чимало деталей.

В кінці першої частини детективна кар’єра молодшої сестри Шерлока лише починається. Тож, ймовірно, у другій частині вона продовжить свої пошуки і уникати далі своїх братів з метою відкрити таємницю.