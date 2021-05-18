27 років тому актори зіграли у фільмі "Кримінальне чтиво" Тарантіно. Джон Траволта виступив в ролі бандита Вінсента Вега, а Брюс Вілліс – боксера Бутча Куліджа. І от, у 2021 році, вони знову разом на знімальному майданчику.

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Актори та ролі фільму Paradise City

Брюс Віліс, якому вже 66 років, зіграє мисливця за головами – Райяна Свона, який мстить гавайському кримінальному світу за смерть родича. Джон Траволта, якому вже 67, перевтілиться в гангстера, який убив батька Свона.

Тайська актриса Прайя Лундберг отримала роль головної героїні в цьому фільмі.

Режисером Paradise City став Чак Рассел. У 1994 році він знімав "Маску" з Джимом Керрі та у 2002 році – "Цар скорпіонів" з Двейном Джонсоном.

Фільмування вже стартувало в Гаваях, про дату прем’єри поки не повідомляють.

Як змінювався образ Джона Траволти

У 67 років Джон Траволта може похизуватись блискучою фільмографією. "Кримінальне чтиво", "Пароль "Риба-меч", "Мастило", "Без обличчя", "Залишитись живим", "Лак для волосся", "Феномен", "З Парижа з любов'ю" – це далеко не весь список фільмів, в яких можна побачити неперевершену гру актора.

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Заради телепроєктів Джон Траволта не боявся перевтілюватись, тому залюбки змінював чорну шевелюру на лисину чи сивину.

Цікаві факти з акторського життя Брюса Вілліса

Акторська слава прийшла до Брюса Вілліса після декількох років гри в маленьких театрах і епізодичних ролях в телешоу. Вперше про актора заговорили після ролі Девіда Еддісона в серіалі "Детективне агентство "Місячне світло";

За роль у фільмі "Міцний горішок" 1988 року Брюс Вілліс отримав величезний на ті часи гонорар в 5 мільйонів доларів. Тоді жоден актор не отримував такого гонорару.

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Актор неодноразово заявляв, що йому набридло зніматися в бойовиках і він більше в них не з’явиться. Таку заяву він вперше зробив в 1988 році після ролі у фільмі "Армагеддон" і попри це продовжує зніматися в бойовиках донині.

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