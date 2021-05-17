Можем предположить, что погоня двух сестер, Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью, происходит в Будапеште, об этом свидетельствуют венгерские номера на автомобилях. Будапешт – это наиболее загадочное место для главной героини, Наташи Романовой, ведь в предыдущих фильмах было много упоминаний о нем.

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"Черная Вдова" 2021: смотрите видео погони из фильма

Заметим, звезда "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон с 16 мая была награждена премией MTV Generation Award в знак признания ее карьеры.

Я понимаю, какой это дар – иметь возможность заниматься любимым делом,

– сказала Йоханссон в видеообращении и поблагодарила поклонников за поддержку.

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"Черная вдова": коротко о фильме

Режиссером "Черной вдовы" стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel.

"Черной вдовы" стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel. События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel.

будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel. По сюжету , Наташа Романова будет вынуждена вспомнить свое прошлое и отправиться в место своих тренировок – "Красную комнату". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный Страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она.

, Наташа Романова будет вынуждена вспомнить свое прошлое и отправиться в место своих тренировок – "Красную комнату". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный Страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она. Противниками супергероини будет опасный Таскмастер (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова.

будет опасный Таскмастер (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова. Премьеру "Черной вдовы" несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас презентация в Украине запланирована на 8 июля 2021 года.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер