Как сообщил дистрибьютор фильмов кинокомпании Warner Bros Kinomania LLC, Наташа Романова, известная как Черная Вдова, посмотрит в глаза темным страницам книги своей жизни, когда столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. Наташу преследует опасная сила, которая ни перед чем не остановится на пути к ее уничтожению. Теперь она должна разобраться и со своим шпионским прошлым, и с отношениями, которые разрушила еще до того, как присоединилась к Мстителям.

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Предлагаем посмотреть эффектные постеры персонажей к фильму.

Чорна вдова
Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
Рейчел Вайс в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
Дэвид Харбор в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
А. Т. Фагбенли в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова

Флоренс Пью в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC

Актерский состав фильма "Черная вдова"

  • Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Призрак в броне", "Книга джунглей")
  • Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Отряд самоубийц", "Хеллбой")
  • Флоренс Пью ("Солнцестояние")
  • Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Наследие Борна", "Фонтан")
  • А. Т. Фагбенли

"Черная вдова": коротко о фильме

  • Режиссером "Черной вдовы" стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel.
  • События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel.
  • Противниками супергероини будет опасный Наблюдатель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова.
  • Премьеру "Черной вдовы" несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас презентация в Украине запланирована на 8 июля 2021 года.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер

 