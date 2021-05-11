Как сообщил дистрибьютор фильмов кинокомпании Warner Bros Kinomania LLC, Наташа Романова, известная как Черная Вдова, посмотрит в глаза темным страницам книги своей жизни, когда столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. Наташу преследует опасная сила, которая ни перед чем не остановится на пути к ее уничтожению. Теперь она должна разобраться и со своим шпионским прошлым, и с отношениями, которые разрушила еще до того, как присоединилась к Мстителям.
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Предлагаем посмотреть эффектные постеры персонажей к фильму.
Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC
Рейчел Вайс в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC
Дэвид Харбор в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC
А. Т. Фагбенли в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC
Флоренс Пью в фильме "Черная вдова" / Фото Kinomania LLC
Актерский состав фильма "Черная вдова"
- Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Призрак в броне", "Книга джунглей")
- Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Отряд самоубийц", "Хеллбой")
- Флоренс Пью ("Солнцестояние")
- Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Наследие Борна", "Фонтан")
- А. Т. Фагбенли
"Черная вдова": коротко о фильме
- Режиссером "Черной вдовы" стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel.
- События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel.
- Противниками супергероини будет опасный Наблюдатель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова.
- Премьеру "Черной вдовы" несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас презентация в Украине запланирована на 8 июля 2021 года.
"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер