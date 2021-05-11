Як повідомив дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros Kinomania LLCНаташа Романова, відома як Чорна Вдова, подивиться у вічі темним сторінкам книги свого життя, коли зіткнеться із небезпечною змовою, пов’язаною з власним минулим. Наташу переслідує небезпечна сила, яка ні перед чим не зупиниться на шляху до її знищення. Тепер вона має розібратись і зі своїм шпигунським минулим, і зі стосунками, які зруйнувала ще до того, як приєдналась до Месників. 

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Пропонуємо переглянути ефектні персонажні постери до фільму.

Чорна вдова
Скарлетт Йоганссон у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
Рейчел Вайс у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
Девід Гарбор у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
О. Т. Фагбенлі у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Чорна вдова
Флоренс П’ю у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Акторський склад фільму "Чорна вдова"

  • Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Привид у броні", "Книга джунглів");
  • Девід Гарбор ("Дивні дива", "Загін самогубців", "Хеллбой");
  • Флоренс П'ю ("Сонцестояння");
  • Рейчел Вайс ("Костянтин: Володар темряви", "Спадок Борна", "Фонтан");
  • О. Т. Фаґбенлі

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"Чорна вдова": коротко про фільм

  • Режисеркою "Чорної вдови" стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel.
  • Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel.
  • Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова.
  • Прем'єру "Чорної вдови" кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Наразі презентація в Україні запланована на 8 липня 2021 року.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер

 