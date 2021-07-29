Липень 2021 року вже встиг потішити нас прем'єрою з кіновсесвіту Marvel "Чорна вдова", українською прем'єрою Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч" та екшн-комедіэю з Ліною Гіді та Карен Гіллан в "Пороховому коктейлі". Тепер на нас чекають ще три прем'єри найочікуваніших фільмів літа 2021 року.

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Три гарячі кінопрем'єри тижня

1. Час

Дата прем'єри: 22 липня 2021 року

Оригінальна назва: Old

Новий трилер Найта Ш'ямалана, яким, подейкують, режисер намагається реабілітуватись після провального прокату попереднього фільму "Скло". На вас чекає незвична історія про звичайну сім'ю, яка приїхала відпочивати на тропічний острів. Усю ідилію розслаблення та відпочинку спотворять незрозумілі речі, які почнуть відбуватись з їх тілами. І вони зрозуміють – пляж змушує їх дуже швидко старіти, скорочуючи все їхнє життя до одного поточного дня… Чи стане цей вечір останнім в їхньому житті?

"Час" 2021: дивіться трейлер фільму

2. Круїз по джунглях

Дата прем'єри: 29 липня 2021 року

Оригінальна назва: Jungle Cruise

У пригодницькому фільмі побачимо Двейна "Скелю" Джонсона у ролі капітана пароплава. Дії фільму розгортаються на початку ХХ століття. Герой Двейна намагається знайти унікальне лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею (Емілі Блант). Тож на них чекає небезпечна подорож по джунглях Амазонки в пошуках загадкового дерева.

"Круїз по джунглях" 2021: дивіться трейлер фільму

3. Красуня на драйві

Дата прем'єри: 29 липня 2021 року

Оригінальна назва: Jolt