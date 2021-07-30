Один із найочікуваніших трейлерів, а відповідно одна з найгарячіших кінопрем'єр 2021 року – це кримінальний трилер Рідлі Скотта про інтриги та помсту в модному Домі Ґуччі. День у день нас потішили розробники фільму – спочатку з'явились постери, а за ними вже встиг вразити інтригуючий та стильний трейлер.

Не пропустіть Леді Ґаґа, Аль Пачіно, Джаред Лето у кримінальній драмі "Дім Ґуччі": постери та дата виходу

Чим здивував трейлер нового фільму Рідлі Скотта

Трейлер насамперед вражає шиком та зухвалістю італійської родини. «Адже, як заявили автори, цей фільм, показує зовсім іншу сторону високої моди 80-х і 90-х років. На нас чекають не ідеальні модні покази, а ще й трохи кітчева, кумедна, трагічна історія – як в елітній мильній опері. Антуражу картині додають відомі імена акторського складу. Подумати тільки, в одному кадрі можна побачити і неймовірну Леді Ґаґу, сталевий характер Аль Пачіно, романтичного Адама Драйвера… А Джареда Лето ви і не впізнаєте! Цікаво, що автори фільму також постарались додати справжності до фільму – усі актори говорять англійською мовою, але з особливим італійським акцентом.

Що відомо про екранізацію скандальної історії

Після того, як на початку 2021 року була опублікована перша фотографія з "Дому Ґуччі", Патріція Гуччі, правнучка засновника дому Ґуччі, опублікувала заяву для Associated Press, в якій засуджувала проєкт.

Ми щиро розчаровані. Я говорю від імені родини. Вони крадуть ідентичність сім'ї, щоб отримати прибуток, щоб збільшити дохід системи Голлівуду... Наша сім'я має ідентичність, конфіденційність. Ми можемо говорити про все. Але є межа, яку не можна переступити,

– заявила Патриція Ґуччі.

Скотт створив "Дім Ґуччі" при співпраці з модним домом Ґуччі, яким сама сім'я Ґуччі не володіє з 1993 року. Дім моди надав продукції Скотта доступ до архівів гардероба для дизайну костюмів і реквізитів для фільму. Цей фільм – один з двох нових фільмів Скотта, які вийдуть цієї осені. Світова прем'єра фільму Скотта "Остання дуель" відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні, а потім він дебютує в кінотеатрах 15 жовтня. Адам Драйвер також грає головну роль в "Дуелі" разом з Меттом Деймоном, Беном Аффлеком і Джоді Комер.

У "Домі Ґуччі" взяли участь такі зірки Голлівуду, як:

Адам Драйвер ("Аннет"),

Леді Ґаґа ("Народження зірки"),

Аль Пачіно ("Хрещений батько"),

Джеремі Айронс ("Міцний горішок 3"),

Сальма Гаєк ("Тілоохоронець для дружини кіллера"),

Джек Г'юстон "Бен-Гур"),

Камілла Коттен ("Стілвотер").

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться трейлер фільму онлайн