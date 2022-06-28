Disney хоче повернути Джонні Деппа: чи зіграє актор Джека Горобця за 301 мільйон доларів

Disney веде переговори з Джонні Деппом про повернення до фільму "Пірати Карибського моря". За роль Капітана Джека Горобця компанія планує заплатити акторові немаленьку суму – 301 мільйон доларів.

59-річний актор зіграв головну роль у п'яти фільмах про піратів за останні 15 років. У 2018 році його виключили із франшизи у зв’язку зі судовим процесом з колишньою дружиною Ембер Герд.

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Disney хоче повернути Джоні Деппа до ролі Капітана Джека Горобця

Раніше Депп заявляв, що більше не працюватиме із з Disney після того, як кінокомпанія змусила його почуватися "винним, поки його невинність не буде доведена". Сьогодні ж Disney веде переговори з актором і намагається повернути його до ролі Капітана Джека Горобця – йдеться про угоду з гонораром у розмірі 301 мільйон доларів.

Автори стрічки вже звернулися до Деппа з пропозицією про повернення до ще одного чи двох піратських фільмів. Пропозиція полягає в тому, щоб Джонні повернувся до ролі Джека Горобця у шостих Піратах Карибського моря та знявся у додатковому проєкті Disney Plus про молодість капітана Чорної перлини,

– повідомляє інсайдер.

"Що я можу вам сказати, так це те, що студія вже підготувала чернетку фільму про Джека Горобця, тому вони дуже сподіваються, що Джонні вибачить їх і повернеться як свій культовий персонаж", – доповнив він.

Наразі немає відповіді від Джонні Деппа.

Що треба знати про епатажний образ Джека Горобця

Роль привабливого та епатажного пірата Джека Горобця у фільмі "Пірати Карибського моря" у 2003 році ознаменувала новий етап в кар'єрі Джонні Деппа і стала справжнім бенефісом для вже визнаного актора.

Головні складові фірмового образу, що забезпечували кожній новій частині піратської франшизи рекордні касові збори, актор запозичив з музичного світу – на знімальному майданчику він намагався наслідувати гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Так з легкої руки Джонні старомодний корсар перетворився на справжнього рокера.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що замість Деппа у продовженні "Піратів" могла б зіграти Марго Роббі. В інтерв’ю журналу The Sunday Times продюсер піратської саги Джеррі Брукхаймер у травні розповів, що на цю мить готові аж два сценарії продовження "Піратів Карибського моря". В одному з них головною героїнею є Марго Роббі. А от другий, мабуть, із Джонні Деппом.