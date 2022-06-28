Disney хочет вернуть Джонни Деппа: сыграет ли актер Джека Воробья за 301 миллион долларов

Disney ведет переговоры с Джонни Деппом о возвращении к фильму "Пираты Карибского моря". За роль Капитана Джека Воробья компания планирует заплатить актеру немаленькую сумму – 301 миллион долларов.

59-летний актер сыграл главную роль в пяти фильмах о пиратах за последние 15 лет. В 2018 году его исключили из франшизы в связи с судебным процессом с бывшей супругой Эмбер Герд.

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Disney хочет вернуть Джонни Деппа к роли Капитана Джека Воробья

Ранее Депп заявлял, что больше не будет работать с Disney после того, как кинокомпания заставила его чувствовать себя "виновным, пока его невиновность не будет доказана". Сегодня же Disney ведет переговоры с актером и пытается вернуть его к роли Капитана Джека Воробья – речь идет о сделке с гонораром в размере 301 миллиона долларов.

Авторы ленты уже обратились к Деппу с предложением о возвращении к еще одному или двум пиратским фильмам. Предложение состоит в том, чтобы Джонни вернулся к роли Джека Воробья в шестых Пиратах Карибского моря и снялся в дополнительном проекте Disney Plus о молодости капитана Черной жемчужины.

– сообщает инсайдер.

"Что я могу вам сказать, так это то, что студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье , поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется как свой культовый персонаж", – дополнил он.

Пока нет ответа от Джонни Деппа.

Что нужно знать об эпатажном образе Джека Воробья

Роль привлекательного и эпатажного пирата Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря" в 2003 году ознаменовала новый этап в карьере Джонни Деппа и стала настоящим бенефисом для уже признанного актера.

Главные составляющие фирменного образа, обеспечивавшие каждой новой части пиратской франшизы рекордное кассовое собрание, актер позаимствовал из музыкального мира – на съемочной площадке он пытался подражать гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Так с легкой руки Джонни старомодный корсар превратился в настоящего рокера.

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Напомним, ранее мы писали о том, что вместо Деппа в продолжении "Пиратов" могла бы сыграть Марго Робби. В интервью журналу The Sunday Times продюсер пиратской саги Джерри Брукхаймер в мае рассказал, что на этот момент готовы аж два сценария продолжения "Пиратов Карибского моря". В одном из них главной героиней Марго Робби. А вот второй, наверное, с Джонни Деппом.