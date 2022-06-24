Как известно, в ленте, главные роли которой сыграли Джейсон Стейтем и Гью Грант, была сцена с украинскими гангстерами. В новом фильме Гая Ричи покажут историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), помогающего шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса.

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По сюжету главного героя нанимает международная служба разведки "Пять глаз", которая дала задачу остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.

В трейлере речь как раз о том, как Орсон по прозвищу "Фортуна" (Джейсон Стейтем) рассказывает, что смертоносное оружие купил украинский синдикат. На что его компаньонка в исполнении Обри Плазы отвечает и начинается разговор:

– Этот неизвестный продавец был вчера среди вас

– Украинец. Я могу проникнуть внутрь украинцев.

– Хотя бы запросы их сначала на ужин, прежде чем проникать в них. Извращенец.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": смотрите трейлер

Приближенные к фильму источники говорят, что из-за полномасштабного вторжения россиян, режиссеры решили не говорить об украинцах в роли "плохих парней". Инсайдеры заявили, что это неуместно. Стоит дополнить, что в ленте – вымышленный сюжет и эта сцена должна звучать как развлечение, без всяких политических или социальных намеков.

Чтобы было ясно, в фильме много плохих парней… Антагонисты приезжают со всего света. Но из-за чувствительности к продолжающейся в Украине войне было решено, что некоторые из них больше не должны идентифицироваться как украинцы,

– отметил источник.

Теперь поклонникам придется ждать декабря 2022 года, чтобы увидеть новый долгожданный фильм Гая Ричи.

Известно, что к созданию сюжета приобщились, кроме Ричи, Айвен Аткинсон и Марн Дэвис. Съемки "Операции "Фортуна", проходившие в турецкой Анталье и Катаре, закончились 20 марта 2021 года. Стоит дополнить, что кадры из нового фильма изрядно понравились в инстаграме издания, поскольку получили в разы больше предпочтений и комментариев, чем в других сообщениях. ажиотаж вызвала у людей актриса Обри Плаза, сыгравшая собственно одну из главных ролей фильма.