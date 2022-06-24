Як відомо, у стрічці, головні ролі якої зіграли Джейсон Стейтем та Ґ'ю Ґрант, була сцена з українськими гангстерами. У новому фільмі Гая Річі покажуть історію голлівудської зірки Денні Франческа (агента МІ-6), який допомагає шпигуну Орсону Форчюнгу зупинити торговця зброєю – мільярдера Грега Сіммондса.

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За сюжетом, головного героя наймає міжнародна служба розвідки "П'ять очей", яка дала завдання зупинити тих, хто стоїть за продажем смертельної зброї нового покоління.

У трейлері якраз йдеться про те, як Орсон на прізвисько "Фортуна" (Джейсон Стейтем) розповідає, що смертоносну зброю купив український синдикат. На що його компаньйонка у виконанні Обрі Плази відповідає, і далі починається розмова:

– Цей невідомий продавець був учора серед вас.

– Українець. Я можу проникнути всередину українців.

– Хоча б запроси їх спочатку на вечерю, перш ніж проникати в них. Збоченець.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати": дивіться трейлер

Наближені до стрічки джерела кажуть, що через повномасштабне вторгнення росіян, режисери вирішили не розмовляти про українців у ролі "поганих хлопців". Інсайдери заявили, що це недоречно. Варто доповнити, що у стрічці – вигаданий сюжет і ця сцена мала б звучати як розвага, без всяких політичних чи соціальних натяків.

Щоб було ясно, у фільмі багато поганих хлопців… Антагоністи приїжджають з усього світу. Але через чутливість до війни, що триває в Україні, було вирішено, що деякі з них більше не повинні ідентифікуватися як українці,

– зазначило джерело.

Тепер шанувальниками доведеться чекати грудня 2022 року, аби побачити новий довгоочікуваний фільм Гая Річі.

Відомо, що до створення сюжету долучилися, окрім Річі, Айвен Аткінсон та Марн Девіс. Зйомки "Операції "Фортуна", які відбувалися у турецькій Антальї та Катарі, закінчилися 20 березня 2021 року. Варто доповнити, що кадри з нового фільму неабияк сподобались в інстаграмі видання, оскільки отримали в рази більше вподобань та коментарів, ніж в інших дописах. Найбільший ажіотаж викликала у людей акторка Обрі Плаза, яка зіграла, власне, одну з головних ролей фільму.