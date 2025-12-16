Другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива" заінтригував прихильників
- Netflix випустив другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива", прем'єра якого відбудеться 26 грудня 2025 року.
- У другому трейлері показали нові сцени з улюбленими героями, які борються з антагоністом у паралельному світі.
Стримінгова платформа Netflix нарешті представила другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива". Прем'єра трейлера відбулася 15 грудня 2025 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix Ukraine в YouTube. У матеріалі ви дізнаєтеся, що саме показали у відео.
Що показали у другому трейлері фінального сезону "Дивних див"?
У другому трейлері фінального сезону серіалу "Дивні дива" показали нові сцени улюблених героїв, які вирушають у паралельний світ, щоб боротися з головним антагоністом. Ролик заінтригував прихильників і змусив ще більше чекати на продовження, прем'єра якого відбудеться 26 грудня.
"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер фінального сезону
У коментарях глядачі вже хвилюються за своїх улюблених персонажів, а ще більше їх засмучує те, що це буде фінал цієї історії. Хочеться вірити, що кінцівка не підведе, адже серіал є одним із найуспішніших сучасних кінопроєктів.
Що відомо про 5 сезон "Дивних див"?
- П'ятий сезон серіалу "Дивні дива" стане фінальним.
- Перші серії вийшли 27 листопада 2025 року, а продовження вийде 26 грудня та 1 січня.
- Стрічка побила всі рекорди на Netflix під час прем'єри.
- Ба більше, наплив глядачів був настільки великим, що платформа тимчасово зависла.
- Наразі в мережі можна знайти численні схвальні відгуки, тож усі з нетерпінням очікують продовження.