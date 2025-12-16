Другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива" заінтригував прихильників

Стримінгова платформа Netflix нарешті представила другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива". Прем'єра трейлера відбулася 15 грудня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix Ukraine в YouTube. У матеріалі ви дізнаєтеся, що саме показали у відео.

Що показали у другому трейлері фінального сезону "Дивних див"?

У другому трейлері фінального сезону серіалу "Дивні дива" показали нові сцени улюблених героїв, які вирушають у паралельний світ, щоб боротися з головним антагоністом. Ролик заінтригував прихильників і змусив ще більше чекати на продовження, прем'єра якого відбудеться 26 грудня.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер фінального сезону

У коментарях глядачі вже хвилюються за своїх улюблених персонажів, а ще більше їх засмучує те, що це буде фінал цієї історії. Хочеться вірити, що кінцівка не підведе, адже серіал є одним із найуспішніших сучасних кінопроєктів.

Що відомо про 5 сезон "Дивних див"?