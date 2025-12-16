Второй трейлер финального сезона сериала "Очень странные дела" заинтриговал поклонников
- Netflix выпустил второй трейлер финального сезона сериала "Очень странные дела", премьера которого состоится 26 декабря 2025 года.
- Во втором трейлере показали новые сцены с любимыми героями, которые борются с антагонистом в параллельном мире.
Стриминговая платформа Netflix наконец представила второй трейлер финального сезона сериала "Очень странные дела". Премьера трейлера состоялась 15 декабря 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix Ukraine в YouTube. В материале вы узнаете, что именно показали в видео.
Советуем Он подвергался террору, – звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему во 2 сезоне не было Адама
Что показали во втором трейлере финального сезона "Очень странных дел"?
Во втором трейлере финального сезона сериала "Очень странные дела" показали новые сцены любимых героев, которые отправляются в параллельный мир, чтобы бороться с главным антагонистом. Ролик заинтриговал поклонников и заставил еще больше ждать продолжения, премьера которого состоится 26 декабря.
"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер финального сезона
В комментариях зрители уже волнуются за своих любимых персонажей, а еще больше их расстраивает то, что это будет финал этой истории. Хочется верить, что концовка не подведет, ведь сериал является одним из самых успешных современных кинопроектов.
Что известно о 5 сезоне "Очень странных чудес"?
- Пятый сезон сериала "Очень странные дела" станет финальным.
- Первые серии вышли 27 ноября 2025 года, а продолжение выйдет 26 декабря и 1 января.
- Лента побила все рекорды на Netflix во время премьеры.
- Более того, наплыв зрителей был настолько большим, что платформа временно зависла.
- Сейчас в сети можно найти многочисленные положительные отзывы, поэтому все с нетерпением ожидают продолжения.