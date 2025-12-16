Второй трейлер финального сезона сериала "Очень странные дела" заинтриговал поклонников

Стриминговая платформа Netflix наконец представила второй трейлер финального сезона сериала "Очень странные дела". Премьера трейлера состоялась 15 декабря 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix Ukraine в YouTube. В материале вы узнаете, что именно показали в видео.

Советуем Он подвергался террору, – звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему во 2 сезоне не было Адама

Что показали во втором трейлере финального сезона "Очень странных дел"?

Во втором трейлере финального сезона сериала "Очень странные дела" показали новые сцены любимых героев, которые отправляются в параллельный мир, чтобы бороться с главным антагонистом. Ролик заинтриговал поклонников и заставил еще больше ждать продолжения, премьера которого состоится 26 декабря.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер финального сезона

В комментариях зрители уже волнуются за своих любимых персонажей, а еще больше их расстраивает то, что это будет финал этой истории. Хочется верить, что концовка не подведет, ведь сериал является одним из самых успешных современных кинопроектов.

Что известно о 5 сезоне "Очень странных чудес"?