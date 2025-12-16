Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix Ukraine в YouTube. В материале вы узнаете, что именно показали в видео.
Что показали во втором трейлере финального сезона "Очень странных дел"?
Во втором трейлере финального сезона сериала "Очень странные дела" показали новые сцены любимых героев, которые отправляются в параллельный мир, чтобы бороться с главным антагонистом. Ролик заинтриговал поклонников и заставил еще больше ждать продолжения, премьера которого состоится 26 декабря.
"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер финального сезона
В комментариях зрители уже волнуются за своих любимых персонажей, а еще больше их расстраивает то, что это будет финал этой истории. Хочется верить, что концовка не подведет, ведь сериал является одним из самых успешных современных кинопроектов.
Что известно о 5 сезоне "Очень странных чудес"?
- Пятый сезон сериала "Очень странные дела" станет финальным.
- Первые серии вышли 27 ноября 2025 года, а продолжение выйдет 26 декабря и 1 января.
- Лента побила все рекорды на Netflix во время премьеры.
- Более того, наплыв зрителей был настолько большим, что платформа временно зависла.
- Сейчас в сети можно найти многочисленные положительные отзывы, поэтому все с нетерпением ожидают продолжения.