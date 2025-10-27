Укр Рус
27 жовтня, 12:12
Мандрівний Docudays UA вирушає у Львів: програма міжнародного кінофестивалю

Ольга Паньків
Основні тези
  • Мандрівний Docudays UA у Львові пройде з 1 по 12 листопада, де буде представлено 9 фільмів.
  • Фестиваль висвітлює теми рідкісних ресурсів, прав людини та співдії у боротьбі за свободу.

Фестиваль у Львові розпочне свою подорож 1 листопада і закінчиться 12 листопада. Буде представлено 9 кіноісторій, відібраних із програми 22 Docudays UA у Києві.

Організатори зроблять акцент на темі рідкісних ресурсів, силі співдії у боротьбі за свободу, а також поговорять про права людини, емпатію та людяність. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про програму фестивалю у Львові.

22-й Мандрівний Docudays UA: яка програма запланована у Львові?

Пресконференція організаторів 22-го Мандрівного на Львівщині – Львівської муніципальної бібліотеки.

  • 01.11.2025, 18:00. Львівський культурний хаб, вул. Князя Романа, 6. 

Відкриття фестивалю. Перегляд та обговорення документального фільму "Санаторій", реж. Гар О'Рурк. 

  • 02.11.2025, 17:00. Міський Палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1. 

"Моя золота дитина". Перегляд та обговорення документального фільму з режисером Маартеном де Шуттером. 

  • 04.11.2025, 18:00. Львівський муніципальний центр, вул. Стефаника, 11. 

Перегляд та обговорення фільму "Остання пісня з Кабула", реж. Кевін Макдональд, Рухі Хамід. Дискусія "Роль жінок у демократії участі". 

  • 06.11.2025, 16:40. Закрита подія 

"Мій щоденник сексуального шантажу": перегляд та обговорення документальної стрічки зі спільнотою студентів-журналістів. 

  • 06.11.2025, 18:30. URBAN бібліотека, вул. Устияновича, 4. 

"Свідки. Полон вбиває". Перегляд та обговорення документального фільму з колекції DOCU/CLUB. Розмова з активістами та правозахисниками про полон та шлях до відновлення. 

  • 07.11.2025, 18:00. Мистецька бібліотека, вул. Шота Руставелі, 8. 

Рідкісний ресурс: документальна фільмова хроніка Софії Яблонської. Лекція Вероніки Гоменюк, голови Фундації Софії Яблонської та Оксани Булавіної, дослідниці життя Софії Яблонської. 

  • 08.11.2025, 17:00. Мистецька бібліотека, вул. Шота Руставелі, 8. 

"Фіуме або смерть!" реж.Ігор Безінович. Перегляд та обговорення документального фільму. 

  • 09.11.2025, 17:00. Міський Палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1. 

"Скло – моє нереалізоване життя" Рогір Капперс. Перегляд та обговорення документального фільму. 

  • 11.11.2025, 18:30. URBAN бібліотека, вул. Устияновича, 4. 

Перегляд фільму Антоніо Лукіча "Як пройшли мої літні канікули". Лекція від Дар'ї Бадьор про українське документальне кіно та партисипативну демократію. 

  • 12.11.2025, 18:00. Львівський культурний хаб, вул. Князя Романа, 6. 

Закриття фестивалю. Короткометражні документальні фільми: 

  1. "Де мій бронік?" – реж. Дар'я Пенькова
  2. "Як пройшли мої літні канікули" – реж. Антоніо Лукіч
  3. "У серці долини – спів" – реж. Натан Феґан та обговорення стрічок.

Що відомо про фестиваль документального кіно Docudays UA?

  • Мандрівний є продовженням Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA – однієї з найбільших кінематографічних і правозахисних подій всієї Східної Європи, що відбувається у червні в Києві.
  • Вже другий рік поспіль регіональним партнером Мандрівного фестивалю у Львові є Львівська муніципальна бібліотека.
  • Центральна тема 22 Docudays UA – "Рідкісний ресурс".
  • Назва асоціюється з угодою України та США щодо рідкісноземельних металів, але насамперед вона про українців і їхні внутрішні сили для побудови суспільства на принципах партисипативної демократії, де громадяни беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і впровадженні змін у державі.
  • Фестиваль розповідає про боротьбу за європейське майбутнє, єдність, опір ворогу та щоденну співпрацю, що наближає перемогу.