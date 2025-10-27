Странствующий Docudays UA отправляется во Львов: программа международного кинофестиваля

Фестиваль во Львове начнет свое путешествие 1 ноября и закончится 12 ноября. Будет представлено 9 киноисторий, отобранных из программы 22 Docudays UA в Киеве.

Организаторы сделают акцент на теме редких ресурсов, силе содружества в борьбе за свободу, а также поговорят о правах человека, эмпатию и человечность. В материале 24 Канала рассказываем о программе фестиваля во Львове.

22-й Странствующий Docudays UA: какая программа запланирована во Львове?

24.10.2025. Онлайн на Фейсбук-странице.

Пресс-конференция организаторов 22-го Странствующего на Львовщине – Львовской муниципальной библиотеки.

01.11.2025, 18:00. Львовский культурный хаб, ул. Князя Романа, 6.

Открытие фестиваля. Просмотр и обсуждение документального фильма "Санаторий", реж. Гар О'Рурк.

02.11.2025, 17:00. Городской Дворец культуры им. Гната Хоткевича, ул. Кушевича, 1.

"Мой золотой ребенок". Просмотр и обсуждение документального фильма с режиссером Маартеном де Шуттером.

04.11.2025, 18:00. Львовский муниципальный центр, ул. Стефаника, 11.

Просмотр и обсуждение фильма "Последняя песня из Кабула", реж. Кевин Макдональд, Рухи Хамид. Дискуссия "Роль женщин в демократии участия".

06.11.2025, 16:40. Закрытое событие

"Мой дневник сексуального шантажа": просмотр и обсуждение документальной ленты с сообществом студентов-журналистов.

06.11.2025, 18:30. URBAN библиотека, ул. Устияновича, 4.

"Свидетели. Плен убивает". Просмотр и обсуждение документального фильма из коллекции DOCU/CLUB. Разговор с активистами и правозащитниками о плену и путь к восстановлению.

07.11.2025, 18:00. Художественная библиотека, ул. Шота Руставели, 8.

Редкий ресурс: документальная фильмовая хроника Софии Яблонской. Лекция Вероники Гоменюк, председателя Фонда Софии Яблонской и Оксаны Булавиной, исследовательницы жизни Софии Яблонской.

08.11.2025, 17:00. Художественная библиотека, ул. Шота Руставели, 8.

"Фиуме или смерть!" реж.Игорь Безинович. Просмотр и обсуждение документального фильма.

09.11.2025, 17:00. Городской Дворец культуры им. Гната Хоткевича, ул. Кушевича, 1.

"Стекло – моя нереализованная жизнь" Рогир Капперс. Просмотр и обсуждение документального фильма.

11.11.2025, 18:30. URBAN библиотека, ул. Устияновича, 4.

Просмотр фильма Антонио Лукича "Как прошли мои летние каникулы". Лекция от Дарьи Бадьор об украинском документальном кино и партисипативной демократии.

12.11.2025, 18:00. Львовский культурный хаб, ул. Князя Романа, 6.

Закрытие фестиваля. Короткометражные документальные фильмы:

"Где мой броник?" – реж. Дарья Пенькова "Как прошли мои летние каникулы" – реж. Антонио Лукич "В сердце долины – пение" – реж. Натан Феган и обсуждение лент.

Что известно о фестивале документального кино Docudays UA?