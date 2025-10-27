Странствующий Docudays UA отправляется во Львов: программа международного кинофестиваля
- Странствующий Docudays UA во Львове пройдет с 1 по 12 ноября, где будет представлено 9 фильмов.
- Фестиваль освещает темы редких ресурсов, прав человека и содружества в борьбе за свободу.
Фестиваль во Львове начнет свое путешествие 1 ноября и закончится 12 ноября. Будет представлено 9 киноисторий, отобранных из программы 22 Docudays UA в Киеве.
Организаторы сделают акцент на теме редких ресурсов, силе содружества в борьбе за свободу, а также поговорят о правах человека, эмпатию и человечность. В материале 24 Канала рассказываем о программе фестиваля во Львове.
22-й Странствующий Docudays UA: какая программа запланирована во Львове?
- 24.10.2025. Онлайн на Фейсбук-странице.
Пресс-конференция организаторов 22-го Странствующего на Львовщине – Львовской муниципальной библиотеки.
- 01.11.2025, 18:00. Львовский культурный хаб, ул. Князя Романа, 6.
Открытие фестиваля. Просмотр и обсуждение документального фильма "Санаторий", реж. Гар О'Рурк.
- 02.11.2025, 17:00. Городской Дворец культуры им. Гната Хоткевича, ул. Кушевича, 1.
"Мой золотой ребенок". Просмотр и обсуждение документального фильма с режиссером Маартеном де Шуттером.
- 04.11.2025, 18:00. Львовский муниципальный центр, ул. Стефаника, 11.
Просмотр и обсуждение фильма "Последняя песня из Кабула", реж. Кевин Макдональд, Рухи Хамид. Дискуссия "Роль женщин в демократии участия".
- 06.11.2025, 16:40. Закрытое событие
"Мой дневник сексуального шантажа": просмотр и обсуждение документальной ленты с сообществом студентов-журналистов.
- 06.11.2025, 18:30. URBAN библиотека, ул. Устияновича, 4.
"Свидетели. Плен убивает". Просмотр и обсуждение документального фильма из коллекции DOCU/CLUB. Разговор с активистами и правозащитниками о плену и путь к восстановлению.
- 07.11.2025, 18:00. Художественная библиотека, ул. Шота Руставели, 8.
Редкий ресурс: документальная фильмовая хроника Софии Яблонской. Лекция Вероники Гоменюк, председателя Фонда Софии Яблонской и Оксаны Булавиной, исследовательницы жизни Софии Яблонской.
- 08.11.2025, 17:00. Художественная библиотека, ул. Шота Руставели, 8.
"Фиуме или смерть!" реж.Игорь Безинович. Просмотр и обсуждение документального фильма.
- 09.11.2025, 17:00. Городской Дворец культуры им. Гната Хоткевича, ул. Кушевича, 1.
"Стекло – моя нереализованная жизнь" Рогир Капперс. Просмотр и обсуждение документального фильма.
- 11.11.2025, 18:30. URBAN библиотека, ул. Устияновича, 4.
Просмотр фильма Антонио Лукича "Как прошли мои летние каникулы". Лекция от Дарьи Бадьор об украинском документальном кино и партисипативной демократии.
- 12.11.2025, 18:00. Львовский культурный хаб, ул. Князя Романа, 6.
Закрытие фестиваля. Короткометражные документальные фильмы:
- "Где мой броник?" – реж. Дарья Пенькова
- "Как прошли мои летние каникулы" – реж. Антонио Лукич
- "В сердце долины – пение" – реж. Натан Феган и обсуждение лент.
Что известно о фестивале документального кино Docudays UA?
- Странствующий является продолжением Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA – одного из крупнейших кинематографических и правозащитных событий всей Восточной Европы, который проходит в июне в Киеве.
- Уже второй год подряд региональным партнером Странствующего фестиваля во Львове является Львовская муниципальная библиотека.
- Центральная тема 22 Docudays UA – "Редкий ресурс".
- Название ассоциируется с соглашением Украины и США по редкоземельным металлам, но прежде всего она об украинцах и их внутренних силах для построения общества на принципах партисипативной демократии, где граждане принимают непосредственное участие в принятии решений и внедрении изменений в государстве.
- Фестиваль рассказывает о борьбе за европейское будущее, единство, сопротивление врагу и ежедневное сотрудничество, что приближает победу.