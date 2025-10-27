Організатори зроблять акцент на темі рідкісних ресурсів, силі співдії у боротьбі за свободу, а також поговорять про права людини, емпатію та людяність. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про програму фестивалю у Львові.

22-й Мандрівний Docudays UA: яка програма запланована у Львові?

24.10.2025. Онлайн на Фейсбук-сторінці.

Пресконференція організаторів 22-го Мандрівного на Львівщині – Львівської муніципальної бібліотеки.

01.11.2025, 18:00. Львівський культурний хаб, вул. Князя Романа, 6.

Відкриття фестивалю. Перегляд та обговорення документального фільму "Санаторій", реж. Гар О'Рурк.

02.11.2025, 17:00. Міський Палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1.

"Моя золота дитина". Перегляд та обговорення документального фільму з режисером Маартеном де Шуттером.

04.11.2025, 18:00. Львівський муніципальний центр, вул. Стефаника, 11.

Перегляд та обговорення фільму "Остання пісня з Кабула", реж. Кевін Макдональд, Рухі Хамід. Дискусія "Роль жінок у демократії участі".

06.11.2025, 16:40. Закрита подія

"Мій щоденник сексуального шантажу": перегляд та обговорення документальної стрічки зі спільнотою студентів-журналістів.

06.11.2025, 18:30. URBAN бібліотека, вул. Устияновича, 4.

"Свідки. Полон вбиває". Перегляд та обговорення документального фільму з колекції DOCU/CLUB. Розмова з активістами та правозахисниками про полон та шлях до відновлення.

07.11.2025, 18:00. Мистецька бібліотека, вул. Шота Руставелі, 8.

Рідкісний ресурс: документальна фільмова хроніка Софії Яблонської. Лекція Вероніки Гоменюк, голови Фундації Софії Яблонської та Оксани Булавіної, дослідниці життя Софії Яблонської.

08.11.2025, 17:00. Мистецька бібліотека, вул. Шота Руставелі, 8.

"Фіуме або смерть!" реж.Ігор Безінович. Перегляд та обговорення документального фільму.

09.11.2025, 17:00. Міський Палац культури ім. Гната Хоткевича, вул. Кушевича, 1.

"Скло – моє нереалізоване життя" Рогір Капперс. Перегляд та обговорення документального фільму.

11.11.2025, 18:30. URBAN бібліотека, вул. Устияновича, 4.

Перегляд фільму Антоніо Лукіча "Як пройшли мої літні канікули". Лекція від Дар'ї Бадьор про українське документальне кіно та партисипативну демократію.

12.11.2025, 18:00. Львівський культурний хаб, вул. Князя Романа, 6.

Закриття фестивалю. Короткометражні документальні фільми:

"Де мій бронік?" – реж. Дар'я Пенькова "Як пройшли мої літні канікули" – реж. Антоніо Лукіч "У серці долини – спів" – реж. Натан Феґан та обговорення стрічок.

Що відомо про фестиваль документального кіно Docudays UA?