Натомість тепер Українська кіноакадемія нарешті оновила регламент і запровадила правило, яке дозволяє зупиняти участь фільмів та номінантів у разі виникнення репутаційних чи етичних ризиків. Про це повідомляє фейсбук-акаунт Miller Law Firm.

Що відомо про оновлений регламент "Золотої Дзиґи"?

До документа додали пункт, згідно з яким у разі загрози репутаційній шкоді чи порушення етичних норм організатори можуть зняти номінанта з участі в кінопремії. За словами Miller Law Firm, які представляють інтереси постраждалої, це не просто запобіжник, а справжній крок до відповідальності.

Вони подякували Українській кіноакадемії за готовність змінювати правила заради безпеки спільноти, адже насильство – це не дрібниця й не приватна справа, а виклик, на який має відповідати все суспільство.

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?