Натомість тепер Українська кіноакадемія нарешті оновила регламент і запровадила правило, яке дозволяє зупиняти участь фільмів та номінантів у разі виникнення репутаційних чи етичних ризиків. Про це повідомляє фейсбук-акаунт Miller Law Firm.
Що відомо про оновлений регламент "Золотої Дзиґи"?
До документа додали пункт, згідно з яким у разі загрози репутаційній шкоді чи порушення етичних норм організатори можуть зняти номінанта з участі в кінопремії. За словами Miller Law Firm, які представляють інтереси постраждалої, це не просто запобіжник, а справжній крок до відповідальності.
Вони подякували Українській кіноакадемії за готовність змінювати правила заради безпеки спільноти, адже насильство – це не дрібниця й не приватна справа, а виклик, на який має відповідати все суспільство.
Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?
- Скандал навколо Костянтина Темляка розгорівся у 2015 році.
- Тоді актора звинуватили у фізичному та психологічному насильстві.
- Зокрема, фотографиня Анастасія Соловйова оприлюднила фото із синцями, відео та повідомлення з погрозами.
- Сам Костянтин Темляк не став приховувати цього й підтвердив, що це був складний період у його житті. Він застосовував силу та мав залежності, а також попросив вибачення.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про домашнє насильство та проводить розслідування щодо дій Темляка.
- У той самий період Костянтин Темляк отримав нагороду "Золота Дзиґа" в номінації "Найкращий актор", однак вирішив самостійно від неї відмовитися через скандал навколо свого імені.