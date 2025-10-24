4 документальні серіали на Netflix, які можна подивитись за вихідні

Документальні серіали допомагають більше дізнатися про людей, які вважаються кумирами мільйонів. Це історії про їхні злети та падіння на шляху до успіху, про випробування, які підкидає життя.

Сьогодні редакція 24 Каналу розповість про чотири документальні серіали, які є на Netflix. Усі мають лише один сезон і кілька серій, тож їх можна подивитися на вихідні.

Які документальні серіали подивитись на Netflix?

"Вікторія Бекхем"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 3

Це історія про життя Вікторії Бекхем – співачки, акторки, модельєрки, підприємці, колишньої учасниці жіночого попгурту Spice Girls. У центрі сюжету – підготовка жінки до показу на Тижні моди в Парижі.

"Вікторія Бекхем": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі та Меган"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Це серіал про герцога і герцогиню Сассекських. У ньому розповідається про початок стосунків Меган і Гаррі та складнощі, які призвели до їхнього рішення відмовились від королівських обов'язків.

У серіалі також є інтерв'ю з родичами, друзями пари, істориками й журналістами.

"Гаррі та Меган": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бекхем"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Режисером серіалу про легендарного футболіста Девіда Бекхема став володар премії Оскар Фішер Стівенс. У ньому показано особисті архівні кадри, інтерв'ю з родиною, друзями чоловіка та футбольними діячами.

"Бекхем": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Депп проти Герд"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 3

Серіал детально висвітлює судовий процес про наклеп між американським актором Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд, який відбувався у 2022 році.

"Депп проти Герд": дивіться онлайн трейлер серіалу

