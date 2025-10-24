Сьогодні редакція 24 Каналу розповість про чотири документальні серіали, які є на Netflix. Усі мають лише один сезон і кілька серій, тож їх можна подивитися на вихідні.

Які документальні серіали подивитись на Netflix?

"Вікторія Бекхем"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 3

Це історія про життя Вікторії Бекхем – співачки, акторки, модельєрки, підприємці, колишньої учасниці жіночого попгурту Spice Girls. У центрі сюжету – підготовка жінки до показу на Тижні моди в Парижі.

"Вікторія Бекхем": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі та Меган"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Це серіал про герцога і герцогиню Сассекських. У ньому розповідається про початок стосунків Меган і Гаррі та складнощі, які призвели до їхнього рішення відмовились від королівських обов'язків.

У серіалі також є інтерв'ю з родичами, друзями пари, істориками й журналістами.

"Гаррі та Меган": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бекхем"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Режисером серіалу про легендарного футболіста Девіда Бекхема став володар премії Оскар Фішер Стівенс. У ньому показано особисті архівні кадри, інтерв'ю з родиною, друзями чоловіка та футбольними діячами.

"Бекхем": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Депп проти Герд"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 3

Серіал детально висвітлює судовий процес про наклеп між американським актором Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд, який відбувався у 2022 році.

"Депп проти Герд": дивіться онлайн трейлер серіалу

