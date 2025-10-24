Сегодня редакция 24 Канала расскажет о четырех документальных сериалах, которые есть на Netflix. Все имеют только один сезон и несколько серий, поэтому их можно посмотреть на выходные.
Какие документальные сериалы посмотреть на Netflix?
"Виктория Бекхэм"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 3
Это история о жизни Виктории Бекхэм – певицы, актрисы, модельера, предпринимателя, бывшей участницы женской поп-группы Spice Girls. В центре сюжета – подготовка женщины к показу на Неделе моды в Париже.
"Виктория Бекхэм": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гарри и Меган"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
Это сериал о герцоге и герцогине Сассекских. В нем рассказывается о начале отношений Меган и Гарри и сложностях, которые привели к их решению отказались от королевских обязанностей.
В сериале также есть интервью с родственниками, друзьями пары, историками и журналистами.
"Гарри и Меган": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бекхэм"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Режиссером сериала о легендарном футболисте Дэвиде Бекхэме стал обладатель премии Оскар Фишер Стивенс. В нем показаны личные архивные кадры, интервью с семьей, друзьями мужчины и футбольными деятелями.
"Бекхэм": смотрите онлайн трейлер сериала
"Депп против Герд"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 3
Сериал подробно освещает судебный процесс о клевете между американским актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, который происходил в 2022 году.
"Депп против Херд": смотрите онлайн трейлер сериала
