Поэтому обратите внимание на нашу новую подборку 24 Канала со ссылкой на интервью артиста. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже в эти выходные.

Какие украинские фильмы и сериалы посмотреть на выходных?

"Памфир"

"Памфир" – один из тех фильмов, которые Александр Рудинский считает действительно достойными в украинском кинематографе. Это художественный фильм 2022 года. Кстати, ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Фильм имеет немало престижных кинонаград. В частности, он включен в список лучших фильмов 2023 года по версии британского издания The Guardian. Кроме того, "Памфир" получил высокие зрительские рейтинги и положительные отзывы украинских зрителей.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается на Западе Украины. Впереди традиционный карнавал под названием "Маланка". Памфир возвращается домой, чтобы воссоединиться с семьей. Однако любовь к семье имеет для него побочные последствия: он вынужден выбрать путь, который приводит к непредсказуемым событиям.

По словам кинокритиков, "Памфир" – самобытный фильм, оставляющий после себя настоящие, живые эмоции. Невероятный сценарий, актерская игра, операторская работа и эмоциональная глубина делают его особенным.

История поднимает одну из самых сложных проблем Украины – сквозную коррупцию, которая углубляет бедность и социальную несправедливость. Поэтому, если вы в поисках настоящей, качественной киноработы, эта драматическая лента станет отличным выбором.

Также в списке топовых украинских фильмов и сериалов Александр Рудинский назвал такие ленты:

"Люксембург, Люксембург",

"20 дней в Мариуполе",

"Земля голубая, будто апельсин",

"Поймать Кайдаша",

"Первые ласточки".

Устройте себе настоящий вечер кино уже сегодня.