Сегодня редакция 24 Канала расскажет, какие мультфильмы сейчас украинцы смотрят на Netflix чаще всего. Сохраняйте нашу подборку и выбирайте, что посмотреть с семьей на выходных.
Самые популярные мультфильмы на Netflix (Украина)
"Секреты домашних животных 2"
Это сиквел к мультфильму "Секреты домашних животных", вышедшем в 2016 году. Пес Макс вместе с друзьями проводит обычные дни: ждет, пока хозяева вернутся домой с работы и учебы. Но вдруг происходит тревожное событие. Хозяйка приводит Макса в ветеринарную клинику.
"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Кейпоп-охотники на демонов"
Когда звезды K-pop – Руми, Мира и Зои не собирают стадионы и не возглавляют чарты Billboard, то становятся охотниками на демонов, чтобы защитить своих поклонников от опасности. Девушки должны столкнуться с самой большой угрозой – бойз-бендом, который состоит из демонов.
"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Семейка дураков"
В мультфильме рассказывается о несчастных господине и госпоже Дурко, которые владеют опасным парком развлечений и быстро приходят к власти в своем городке. Это приводит к конфликту между семьей, двумя детьми и сообществом волшебных животных, которые хотят их остановить.
"Семейка дураков": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Секреты домашних животных"
События мультфильма происходят в Нью-Йорке, где живет пес Макс и его хозяйка Кэти. Идеальную жизнь домашнего любимца меняет появление в доме большой мохнатой собаки Дюка.
Им не удается найти общий язык, но Макс и Дюк даже не представляют, что будет впереди.
"Секреты домашних животных": смотрите онлайн трейлер мультфильма
