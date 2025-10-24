Сегодня редакция 24 Канала расскажет, какие мультфильмы сейчас украинцы смотрят на Netflix чаще всего. Сохраняйте нашу подборку и выбирайте, что посмотреть с семьей на выходных.

Самые популярные мультфильмы на Netflix (Украина)

"Секреты домашних животных 2"

Это сиквел к мультфильму "Секреты домашних животных", вышедшем в 2016 году. Пес Макс вместе с друзьями проводит обычные дни: ждет, пока хозяева вернутся домой с работы и учебы. Но вдруг происходит тревожное событие. Хозяйка приводит Макса в ветеринарную клинику.

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Кейпоп-охотники на демонов"

Когда звезды K-pop – Руми, Мира и Зои не собирают стадионы и не возглавляют чарты Billboard, то становятся охотниками на демонов, чтобы защитить своих поклонников от опасности. Девушки должны столкнуться с самой большой угрозой – бойз-бендом, который состоит из демонов.

"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Семейка дураков"

В мультфильме рассказывается о несчастных господине и госпоже Дурко, которые владеют опасным парком развлечений и быстро приходят к власти в своем городке. Это приводит к конфликту между семьей, двумя детьми и сообществом волшебных животных, которые хотят их остановить.

"Семейка дураков": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Секреты домашних животных"

События мультфильма происходят в Нью-Йорке, где живет пес Макс и его хозяйка Кэти. Идеальную жизнь домашнего любимца меняет появление в доме большой мохнатой собаки Дюка.

Им не удается найти общий язык, но Макс и Дюк даже не представляют, что будет впереди.

"Секреты домашних животных": смотрите онлайн трейлер мультфильма

