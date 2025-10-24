4 документальных сериала на Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Документальные сериалы помогают больше узнать о людях, которые считаются кумирами миллионов. Это истории об их взлетах и падениях на пути к успеху, об испытаниях, которые подбрасывает жизнь.

Сегодня редакция 24 Канала расскажет о четырех документальных сериалах, которые есть на Netflix. Все имеют только один сезон и несколько серий, поэтому их можно посмотреть на выходные.

Какие документальные сериалы посмотреть на Netflix?

"Виктория Бекхэм"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 3

Это история о жизни Виктории Бекхэм – певицы, актрисы, модельера, предпринимателя, бывшей участницы женской поп-группы Spice Girls. В центре сюжета – подготовка женщины к показу на Неделе моды в Париже.

"Виктория Бекхэм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гарри и Меган"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

Это сериал о герцоге и герцогине Сассекских. В нем рассказывается о начале отношений Меган и Гарри и сложностях, которые привели к их решению отказались от королевских обязанностей.

В сериале также есть интервью с родственниками, друзьями пары, историками и журналистами.

"Гарри и Меган": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бекхэм"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Режиссером сериала о легендарном футболисте Дэвиде Бекхэме стал обладатель премии Оскар Фишер Стивенс. В нем показаны личные архивные кадры, интервью с семьей, друзьями мужчины и футбольными деятелями.

"Бекхэм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Депп против Герд"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 3

Сериал подробно освещает судебный процесс о клевете между американским актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, который происходил в 2022 году.

"Депп против Херд": смотрите онлайн трейлер сериала

