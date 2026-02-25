Актори нового українського серіалу "Дрібне пташеня", від якого в захваті глядачі
- 21 лютого вийшов новий український серіал "Дрібне пташеня" з захопливим сюжетом.
- У серіалі знялися актори Анастасія Іванюк, Андрій Ісаєнко, Павло Текучев та інші.
21 лютого вийшов новий чотирисерійний український серіал "Дрібне пташеня" від телеканалу СТБ. Він має захопливий сюжет та неймовірний акторський склад, тож швидко завоював увагу глядачів.
24 Канал розповість, хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня". У матеріалі також знаходьте опис сюжету.
Не пропустіть Де дивитися новий детективний серіал "Справа НБР" зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі
Хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня"?
Анастасія Іванюк
Анастасія Іванюк найбільш відома за серіалом "Прикордонники" та за фільмом "Потяг у 31 грудня". Вона є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (у 2020 році закінчила курс народного артиста України Олега Шаварського).
Акторка не лише знімається у кіно, але й працює у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.
Андрій Ісаєнко
Андрій Ісаєнко – зірка популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Він навчався на факультеті театрального мистецтва у Запорізькому національному університеті. Так само як і Анастасія, грає в Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.
Павло Текучев
Павло Текучев виконав головну роль в українському комедійному фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", також він знявся у відомому серіалі "Зворотний напрямок". До речі, торік актор взяв участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками", де вийшов на паркет з Анною Кареліною.
У серіалі також знялись Катерина Школа, Євген Ламах, Ярослав Шахторін, Олег Савкін, Лариса Руснак, Михайло Кришталь, Наталія Циганенко, Катерина Алексєєва та Олександр Ярема.
Про що серіал "Дрібне пташеня"?
У серіалі розповідається про молоду, самодостатню та рішучу дівчину Алісу, яка звикла все контролювати. Життя головної героїні змінює зрада коханого та повномасштабне вторгнення.
У перші дні великої війни українці намагаються звикнути до нової реальності. Пізніше сім'я Аліси розуміє, що перебувати у великому місті стає небезпечно, тому вирішує поїхати на батьківщину батьків дівчини.