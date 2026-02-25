24 Канал розповість, хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня". У матеріалі також знаходьте опис сюжету.

Хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня"?

Анастасія Іванюк

Анастасія Іванюк найбільш відома за серіалом "Прикордонники" та за фільмом "Потяг у 31 грудня". Вона є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (у 2020 році закінчила курс народного артиста України Олега Шаварського).

Акторка не лише знімається у кіно, але й працює у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.

Анастасія Іванюк у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму акторки

Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко – зірка популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Він навчався на факультеті театрального мистецтва у Запорізькому національному університеті. Так само як і Анастасія, грає в Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.

Ісаєнко та Іванюк у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму СТБ

Павло Текучев

Павло Текучев виконав головну роль в українському комедійному фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", також він знявся у відомому серіалі "Зворотний напрямок". До речі, торік актор взяв участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками", де вийшов на паркет з Анною Кареліною.

Павло Текучев у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму актора

У серіалі також знялись Катерина Школа, Євген Ламах, Ярослав Шахторін, Олег Савкін, Лариса Руснак, Михайло Кришталь, Наталія Циганенко, Катерина Алексєєва та Олександр Ярема.

Про що серіал "Дрібне пташеня"?

У серіалі розповідається про молоду, самодостатню та рішучу дівчину Алісу, яка звикла все контролювати. Життя головної героїні змінює зрада коханого та повномасштабне вторгнення.

У перші дні великої війни українці намагаються звикнути до нової реальності. Пізніше сім'я Аліси розуміє, що перебувати у великому місті стає небезпечно, тому вирішує поїхати на батьківщину батьків дівчини.