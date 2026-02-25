24 Канал розповість, хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня". У матеріалі також знаходьте опис сюжету.
Хто зіграв у серіалі "Дрібне пташеня"?
Анастасія Іванюк
Анастасія Іванюк найбільш відома за серіалом "Прикордонники" та за фільмом "Потяг у 31 грудня". Вона є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (у 2020 році закінчила курс народного артиста України Олега Шаварського).
Акторка не лише знімається у кіно, але й працює у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.
Анастасія Іванюк у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму акторки
Андрій Ісаєнко
Андрій Ісаєнко – зірка популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Він навчався на факультеті театрального мистецтва у Запорізькому національному університеті. Так само як і Анастасія, грає в Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра.
Ісаєнко та Іванюк у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму СТБ
Павло Текучев
Павло Текучев виконав головну роль в українському комедійному фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", також він знявся у відомому серіалі "Зворотний напрямок". До речі, торік актор взяв участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками", де вийшов на паркет з Анною Кареліною.
Павло Текучев у серіалі "Дрібне пташеня" / Фото з інстаграму актора
У серіалі також знялись Катерина Школа, Євген Ламах, Ярослав Шахторін, Олег Савкін, Лариса Руснак, Михайло Кришталь, Наталія Циганенко, Катерина Алексєєва та Олександр Ярема.
Про що серіал "Дрібне пташеня"?
У серіалі розповідається про молоду, самодостатню та рішучу дівчину Алісу, яка звикла все контролювати. Життя головної героїні змінює зрада коханого та повномасштабне вторгнення.
У перші дні великої війни українці намагаються звикнути до нової реальності. Пізніше сім'я Аліси розуміє, що перебувати у великому місті стає небезпечно, тому вирішує поїхати на батьківщину батьків дівчини.