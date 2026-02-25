24 Канал расскажет, кто сыграл в сериале "Мелкий птенец". В материале также находите описание сюжета.

Кто сыграл в сериале "Мелкий птенец"?

Анастасия Иванюк

Анастасия Иванюк наиболее известна по сериалу "Пограничники" и по фильму "Поезд в 31 декабря". Она является выпускницей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (в 2020 году окончила курс народного артиста Украины Олега Шаварского).

Актриса не только снимается в кино, но и работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Анастасия Иванюк в сериале "Мелкий птенец" / Фото из инстаграма актрисы

Андрей Исаенко

Андрей Исаенко – звезда популярного украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Он учился на факультете театрального искусства в Запорожском национальном университете. Так же как и Анастасия, играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Исаенко и Иванюк в сериале "Мелкий птенец" / Фото из инстаграма СТБ

Павел Текучев

Павел Текучев исполнил главную роль в украинском комедийном фильме "Когда ты выйдешь замуж?", также он снялся в известном сериале "Обратное направление". Кстати, в прошлом году актер принял участие в благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами", где вышел на паркет с Анной Карелиной.

Павел Текучев в сериале "Мелкий птенец" / Фото из инстаграма актера

В сериале также снялись Екатерина Школа, Евгений Ламах, Ярослав Шахторин, Олег Савкин, Лариса Руснак, Михаил Кришталь, Наталья Цыганенко, Екатерина Алексеева и Александр Ярема.

О чем сериал "Мелкий птенец"?

В сериале рассказывается о молодой, самодостаточной и решительной девушке Алисе, которая привыкла все контролировать. Жизнь главной героини меняет измена любимого и полномасштабное вторжение.

В первые дни большой войны украинцы пытаются привыкнуть к новой реальности. Позже семья Алисы понимает, что находиться в большом городе становится опасно, поэтому решает поехать на родину родителей девушки.