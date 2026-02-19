Уже не "Белла Віта": в Україні вийде ще одна 4-серійна мелодрама

14 лютого 2026 року в Україні відбулась прем'єра серіалу "Белла Віта". Минуло не так багато часу, а у мережі вже анонсували вихід ще однієї цікавої мелодрами.

Це чотирисерійна мелодрама "Дрібне пташеня". Проєкт створено командою, яка працювала над серіалом "Мама" та фільмом "Юрик". У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь більше про нову українську прем'єру.

Що відомо про прем'єру серіал "Дрібне пташеня"?

Прем'єра цієї короткометражної стрічки відбудеться 21 лютого 2026 року.

"Дрібне пташеня" – це історія про те, як у момент повного руйнування доводиться заново зібрати себе. І знайти в собі силу жити далі – вже без ілюзій, але з надією.

У ролях: Анастасія Іванюк, Андрій Ісаєнко, Катерина Школа, Павло Текучев, Євген Ламах, Ярослав Шахторін, Олег Савкін, Лариса Руснак, Михайло Кришталь, Наталя Циганенко, Катерина Алексєєва, Олександр Ярема.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Дрібне пташеня"?

У центрі сюжету – яскрава й безкомпромісна Аліса, яка напередодні повномасштабної війни живе швидким і успішним життям у великому місті. Кар'єра, таємний роман, відчуття контролю над власною долею – усе руйнується в одну ніч: зрада, несподівана пропозиція іншій жінці й дзвінок від матері зі словами "Доню, почалася війна".

Вимушений переїзд у маленьке південне містечко стає для неї втечею від болю, але водночас повертає до давніх спогадів, родинних таємниць і людей, яких вона колись не помічала.

Який ще український серіал вийшов нещодавно?

Поки ви в очікуванні прем'єри серіалу "Дрібне пташення", можете переглянути український чотирисерійний серіал "Белла Віта".

Прем'єра цієї мелодрами відбулася 14 лютого 2026 року – спеціально до Дня всіх закоханих.

Головні ролі у серіалі зіграли Сергій Стрельников, Поліна Василина, Ірина Гришак та Григорій Бакланов. Стрічку можна подивитися онлайн безплатно українською мовою на сайті телеканалу СТБ.

Сюжет розгортається навколо талановитої дизайнерки весільних суконь і самозакоханого, відлюдькуватого та принципового бізнесмена. Це історія про те, що від справжньої ненависті до великого кохання буває всього лише один крок