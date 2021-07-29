Чи буде другий сезон перезапуску "Сексу і міста": ще більше фактів про And Just Like That

Сара Джессіка Паркер і виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг планують перетворити перезапуск "Сексу і міста" в багатосезонне шоу. Таким чином, фанати можуть очікувати, що незабаром на каналі HBO Max буде анонсований другий сезон And Just Like That.

Виробництво And Just Like That досі має приголомшливий успіх, і, оскільки відгук фанатів був лише позитивним, виконавчі продюсери прагнуть до більшого – не зупинятися на одному сезоні із 10-ти серій.

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Майкл (виконавчий продюсер, режисер і сценарист) і Сара Джессіка Паркер планують, що це буде більше, ніж обмежений випуск десяти епізодів на HBO Max, тож чекайте, що скоро буде анонсований другий сезон,

– сказав старший продюсер.

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс на зйомках And Just Like: дивіться відео

Повідомляють, що з другим сезоном, "який, як очікується, буде оголошено згодом" від HBO Max, "двері відкриті" для Кім Кетрол, щоб повернутися в роль Саманти Джонс.

Було очевидно, що люди будуть сумувати за Кім. Якщо вона коли-небудь передумає, вона може повернутися,

– зазначило видання Daily Mail.

Нагадаємо, 9 липня в Нью-Йорку офіційно почалися зйомки продовження серіалу "Секс і місто". Старший продюсер серіалу зазначив, що знімальний процес відбувається дуже добре: "Реакція на вулицях Мангетена була неймовірною. Постановка дійсно варта уваги в Нью-Йорку, місту це дуже потрібно – позитив і життя. Це те, чим дуже захоплені Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон".

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Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте в нашому матеріалі, який ми писали раніше. Ймовірно, прем’єра перезапуску відбудеться наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.