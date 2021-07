Чи буде другий сезон перезапуску "Сексу і міста": ще більше фактів про And Just Like That

09:31

Сара Джессіка Паркер і виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг планують перетворити перезапуск "Сексу і міста" в багатосезонне шоу. Таким чином, фанати можуть очікувати, що незабаром на каналі HBO Max буде анонсований другий сезон And Just Like That.