Будет ли второй сезон перезапуска "Секса и город": еще больше фактов об And Just Like That

Сара Джессика Паркер и исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг планируют превратить перезапуск "Секса и город" в многосезонное шоу. Таким образом, фанаты могут ожидать, что вскоре на канале HBO Max будет анонсирован второй сезон And Just Like That.