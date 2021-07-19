Звісно, що фільмування серіалу відбувається прямо на вулицях Нью-Йорка, таким чином, можна легко побачити улюблених героїнь серіалу в міському антуражі: Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс і Шарлотта Йорк – як завжди, в ефектних стильних образах.

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Образи героїнь перезапуску "Секс і місто"

Схоже, що папараці зафіксували фільмування двох майбутніх епізодів із серіалу, а можливо лише один. Зрештою, актриси з’явилися на знімальному майданчику в ефектних актуальних образах: Сара в ролі Керрі в сукні з яскравим принтом та тренчі. Свій вечірній образ акторка поєднала з культовим аксесуаром своєї героїні – фіолетовою версією культової моделі Fendi Baguette.

У серіалі "Секс і місто" був епізод, де Керрі Бредшоу стала жертвою нападу грабіжника на вулицях Нью-Йорка? Злодій вимагає у героїні віддати йому сумочку, Керрі поправляє його: "Це багет". Сумка-багет стала символом серіалу, а Сара Джессіка Паркер в передмові до книги Fendi Baguette писала: "Мати у колекції багет – справа важлива".

Міранда – в стильному комбінезоні кольору марсала, а Шарлотти – в брюках, класичних чорних лодочках на шпильці, і чорному топі з масивними воланами.

Видається, що акторки зображають епізод біля клубу чи ресторану. Вони говорять по телефону. Паркер викликає таксі – куди їде героїня Керрі – відомо буде лише в серії.

На інших кадрах папараці зафіксували Сару Джессіку Паркер у приталеній міді-сукні рожевого кольору з чорним широким поясом. На Сарі знову перлове намисто.



Сара Джессіка Паркер на знімальному майданчику / Getty Images

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Синтію та Крістен "зловили" під час фільмування епізоду у кав'ярні. Схоже, що акторки ведуть цікаву бесіду. Актриси одягнені в актуальні максі-сукні. В кадрі вони знаходяться без героїні Керрі, можливо, саме зараз вона прямує до них у своїй рожевій сукні.