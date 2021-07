У мережі з’явилися нові кадри зі зйомок серіалу And Just Like That. Сару Джессіку Паркер, Синтію Ніксон і Крістін Девіс сфотографували в Нью-Йорку під час фільмування нових серій проєкту перезапуску "Секс і місто" для HBO Max.