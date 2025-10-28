Як за 4 роки змінились актори серіалу "Джинні й Джорджія: приголомшливе фотопорівняння

Серіал "Джинні й Джорджія" вийшов у світ у 2021 році й одразу став фаворитом глядачів. Стрічка від Netflix, яка розповідає про Джорджію та її дітей, стала справжнім відкриттям для аудиторії.

Серіал налічує вже три сезони, а четвертий наразі перебуває у продакшені. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix ми покажемо, як змінювалися екранні діти Джорджії за чотири роки з моменту виходу серіалу.

Як змінилася Джинні та Остін з серіалу "Джинні й Джорджія"?

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала неймовірне фотопорівняння акторів, які зіграли головні ролі. Це Антонія Гентрі, яка втілила образ Джинні Міллер, та Дізель Ла Торрака, який зіграв роль Остіна. Протягом дорослішання у серіалі вони пережили чимало випробувань і змінилися не лише внутрішньо, а й зовні.



Антонія Гентрі та Дізель Ла Торрака / Фото Netflix

Остін, який ще зовсім нещодавно був милим хлопчиком в окулярах, сьогодні вже на голову вищий за Джинні. Наразі тривають знімання четвертого сезону – тож подивімося, що готують для нас кінематографісти і які нові випробування постануть перед Остіном після драматичного фіналу третього сезону.

Що відомо про серіал "Джинні та Джорджія"?