Как за 4 года изменились актеры сериала "Джинни и Джорджия: потрясающее фотосравнение

Сериал "Джинни и Джорджия" вышел в свет в 2021 году и сразу стал фаворитом зрителей. Лента от Netflix, которая рассказывает о Джорджии и ее детях, стала настоящим открытием для аудитории.

Сериал насчитывает уже три сезона, а четвертый сейчас находится в продакшене. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix мы покажем, как менялись экранные дети Джорджии за четыре года с момента выхода сериала.

Как изменилась Джинни и Остин из сериала "Джинни и Джорджия"?

Стриминговая платформа Netflix опубликовала невероятное фотосравнение актеров, сыгравших главные роли. Это Антония Гентри, которая воплотила образ Джинни Миллер, и Дизель Ла Торрака, который сыграл роль Остина. В течение взросления в сериале они пережили немало испытаний и изменились не только внутренне, но и внешне.



Антония Гентри и Дизель Ла Торрака / Фото Netflix

Остин, который еще совсем недавно был милым мальчиком в очках, сегодня уже на голову выше Джинни. Сейчас продолжаются съемки четвертого сезона – поэтому давайте посмотрим, что готовят для нас кинематографисты и какие новые испытания предстанут перед Остином после драматического финала третьего сезона.

Что известно о сериале "Джинни и Джорджия"?