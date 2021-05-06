Джорджу Клуні – 60: 5 неймовірних фільмів з оскароносним актором

Голлівудський красень та кіноактор Джордж Клуні сьогодні, 6 травня, святкує своє 60-річчя. До цього важливого дня пропонуємо переглянути фільми, які принесли акторові світову славу і визнання.
Не зважаючи на успішну кінокар’єру, харизматичний і талановитий Джордж Клуні став, направду, секс-символом серед зірок Голлівуду. Зірка зіграв у понад 60-ти фільмах і більше ніж у 20-ти серіалах. Отримав дві премії Оскар, дві премії Золотий глобус та низку інших нагород.
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Джордж Клуні починав свою кар'єру з телешоу "Швидка допомога" як Дуг Росс та завоював прихильність публіки завдяки фільму "Від заходу до світанку". Також досягнув успіху як режисер, продюсер і сценарист з такими роботами як "Добраніч, та нехай щастить", "Березневі іди".
Найкращі фільми з Джорджoм Клуні
1. "Одинадцять друзів Оушена"
Джордж Клуні у ролі Денні Оушена
Жанр: трилер
Рік: 2001
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,9
Оригінальна назва: Ocean's Eleven
Знаменита трилогія фільмів про друзів Оушена, мабуть, перше, з чим асоціюється ім'я Джорджа Клуні. У захопливих кінострічках він зіграв одну з головних ролей, поставши перед глядачами з Джулією Робертс, Бредом Піттом, Меттом Деймоном, Кейсі Аффлеком та іншими топовими акторами.
Кадр з фільму "Одинадцять друзів Оушена" / Фото Kinorium
За сюжетом, Денні Оушен достроково виходить з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Та не минає і доби, як чоловік вигадує нову аферу, що принесе мільйони. Його колишня дружина Тесс почала зустрічатись з власником мережі казино. Саме їх і прагне пограбувати Денні Оушен, заручившись підтримкою найкращих злодіїв США.
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У 2001 році стрічка отримала нагороду National Board of Review Award у категорії "Найкращі десять фільмів".
"Одинадцять друзів Оушена" 2001: дивіться відео
2. "Сіріана"
Джордж Клуні у ролі Роберта Барнса
Жанр: драма, трилер
Рік: 2005
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7
Оригінальна назва: Syriana
Назва фільму "Сіріана" – це термін, який запровадили працівники ЦРУ, щоб позначати ворожі війська на Близькому Сході. Головний герой – розвідник з понад 20-річним стажем Роберт Баєр, який бореться з тероризмом. Та коли уряд більше не фінансує спецоперації, Баєр починає розуміти страшну правду про свою роботу. Його боротьба стає запеклішою, адже глава нафтової компанії хоче укласти договір з шейхом, що може мати непоправні наслідки.
Кадр з фільму "Сіріана" / Фото Kinorium
У 2006 році за цю кінострічку Джордж Клуні отримав нагороди Оскар та Золотий глобус у категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану».
"Сіріана" 2005: дивіться відео
3.Вище неба
Джордж Клуні у ролі Раяна Бінгема
Жанр: комедія
Рік: 2009
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригінальна назва: Up in the Air
За сюжетом, США накрила фінансова криза. У великих компаніях відбуваються масові скорочення штату. І, щоб самим не звільняти людей, вони запрошують спеціальних найманців. Один з них – Раян Бінгем. Через роботу усе його життя проходить в аеропортах та літаках, однак саме це і подобається головному герою. Та наступає мить, коли він хоче зупинитись і створити сім'ю.
Кадр з фільму "Вище неба" / Фото Kinorium
Фільм отримав 6 номінацій на премію Оскар у 2010 році в категоріях "Найкращій фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращій адаптований сценарій", "Найкраще виконання чоловічої ролі" та 2 номінації в категорії "Найкраща акторка другого плану", проте не отримав жодного Оскару.
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"Вище неба" 2009: дивіться трейлер
4. Один прекрасний день
Джордж Клуні у ролі Джека Тейлора
Жанр: комедія, мелодрама
Рік: 1996
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригінальна назва: One Fine Day
Це романтична і кумедна історія про двох заклопотаних батьків, які не встигають відправити своїх дітей у шкільну поїздку. Тепер їм доводиться якось поєднати батьківство з роботою. Тому вони розділили час догляду за дітьми між собою. Та саме це і розпалило почуття героїв один до одного.
Кадр з фільму "Один прекрасний день" / Фото Kinorium
Фільм номінувався на премію Оскар в категорії "Найкраща пісня до фільму".
"Один прекрасний день" 1996: дивіться трейлер
5. Опівнічне небо
Джордж Клуні у ролі Августина Лофтхауса
Жанр: нон-фікшн
Рік: 2020
Країна: США
Рейтинг IMDb: 5,6
Оригінальна назва: The Midnight Sky
Науково-фантастичний фільм режисера Джорджа Клуні, знятий за романом "Доброго ранку, опівноче" письменниці Лілі Брукс-Долтон.
Кадр з фільму "Опівнічне небо" / Фото Kinorium
Літній астроном Авґустін все життя вивчає зірки. Коли він дізнається про якусь катастрофу, він залишається абсолютно один на арктичній станції. Саме там він зустрічає загадкову дівчинку Айріс. Також з тривалої місії з Юпітера повертається екіпаж корабля "Ефір" на чолі з капітаном Салліван. Як пов’язані їхні долі – дізнавайтеся у стрічці.
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"Опівнічне небо" 2020: дивіться трейлер