Джорджу Клуні – 60: 5 неймовірних фільмів з оскароносним актором

Голлівудський красень та кіноактор Джордж Клуні сьогодні, 6 травня, святкує своє 60-річчя. До цього важливого дня пропонуємо переглянути фільми, які принесли акторові світову славу і визнання.

Не зважаючи на успішну кінокар’єру, харизматичний і талановитий Джордж Клуні став, направду, секс-символом серед зірок Голлівуду. Зірка зіграв у понад 60-ти фільмах і більше ніж у 20-ти серіалах. Отримав дві премії Оскар, дві премії Золотий глобус та низку інших нагород.

Джордж Клуні починав свою кар'єру з телешоу "Швидка допомога" як Дуг Росс та завоював прихильність публіки завдяки фільму "Від заходу до світанку". Також досягнув успіху як режисер, продюсер і сценарист з такими роботами як "Добраніч, та нехай щастить", "Березневі іди".

Найкращі фільми з Джорджoм Клуні

1. "Одинадцять друзів Оушена"

Джордж Клуні у ролі Денні Оушена

Жанр: трилер

Рік: 2001

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,9

Оригінальна назва: Ocean's Eleven

Знаменита трилогія фільмів про друзів Оушена, мабуть, перше, з чим асоціюється ім'я Джорджа Клуні. У захопливих кінострічках він зіграв одну з головних ролей, поставши перед глядачами з Джулією Робертс, Бредом Піттом, Меттом Деймоном, Кейсі Аффлеком та іншими топовими акторами.



Кадр з фільму "Одинадцять друзів Оушена" / Фото Kinorium

За сюжетом, Денні Оушен достроково виходить з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Та не минає і доби, як чоловік вигадує нову аферу, що принесе мільйони. Його колишня дружина Тесс почала зустрічатись з власником мережі казино. Саме їх і прагне пограбувати Денні Оушен, заручившись підтримкою найкращих злодіїв США.

У 2001 році стрічка отримала нагороду National Board of Review Award у категорії "Найкращі десять фільмів".

"Одинадцять друзів Оушена" 2001: дивіться відео

2. "Сіріана"

Джордж Клуні у ролі Роберта Барнса

Жанр: драма, трилер

Рік: 2005

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7

Оригінальна назва: Syriana

Назва фільму "Сіріана" – це термін, який запровадили працівники ЦРУ, щоб позначати ворожі війська на Близькому Сході. Головний герой – розвідник з понад 20-річним стажем Роберт Баєр, який бореться з тероризмом. Та коли уряд більше не фінансує спецоперації, Баєр починає розуміти страшну правду про свою роботу. Його боротьба стає запеклішою, адже глава нафтової компанії хоче укласти договір з шейхом, що може мати непоправні наслідки.



Кадр з фільму "Сіріана" / Фото Kinorium

У 2006 році за цю кінострічку Джордж Клуні отримав нагороди Оскар та Золотий глобус у категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану».

"Сіріана" 2005: дивіться відео

3.Вище неба

Джордж Клуні у ролі Раяна Бінгема

Жанр: комедія

Рік: 2009

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Up in the Air

За сюжетом, США накрила фінансова криза. У великих компаніях відбуваються масові скорочення штату. І, щоб самим не звільняти людей, вони запрошують спеціальних найманців. Один з них – Раян Бінгем. Через роботу усе його життя проходить в аеропортах та літаках, однак саме це і подобається головному герою. Та наступає мить, коли він хоче зупинитись і створити сім'ю.



Кадр з фільму "Вище неба" / Фото Kinorium

Фільм отримав 6 номінацій на премію Оскар у 2010 році в категоріях "Найкращій фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращій адаптований сценарій", "Найкраще виконання чоловічої ролі" та 2 номінації в категорії "Найкраща акторка другого плану", проте не отримав жодного Оскару.

"Вище неба" 2009: дивіться трейлер

4. Один прекрасний день

Джордж Клуні у ролі Джека Тейлора

Жанр: комедія, мелодрама

Рік: 1996

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: One Fine Day

Це романтична і кумедна історія про двох заклопотаних батьків, які не встигають відправити своїх дітей у шкільну поїздку. Тепер їм доводиться якось поєднати батьківство з роботою. Тому вони розділили час догляду за дітьми між собою. Та саме це і розпалило почуття героїв один до одного.



Кадр з фільму "Один прекрасний день" / Фото Kinorium

Фільм номінувався на премію Оскар в категорії "Найкраща пісня до фільму".

"Один прекрасний день" 1996: дивіться трейлер

5. Опівнічне небо

Джордж Клуні у ролі Августина Лофтхауса

Жанр: нон-фікшн

Рік: 2020

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5,6

Оригінальна назва: The Midnight Sky

Науково-фантастичний фільм режисера Джорджа Клуні, знятий за романом "Доброго ранку, опівноче" письменниці Лілі Брукс-Долтон.



Кадр з фільму "Опівнічне небо" / Фото Kinorium

Літній астроном Авґустін все життя вивчає зірки. Коли він дізнається про якусь катастрофу, він залишається абсолютно один на арктичній станції. Саме там він зустрічає загадкову дівчинку Айріс. Також з тривалої місії з Юпітера повертається екіпаж корабля "Ефір" на чолі з капітаном Салліван. Як пов’язані їхні долі – дізнавайтеся у стрічці.

"Опівнічне небо" 2020: дивіться трейлер