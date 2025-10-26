26 жовтня, 17:47
У 100 років померла знаменита американська акторка Джун Локхарт
Основні тези
- Джун Локхарт померла у віці 100 років у своєму будинку в Санта-Моніці від природних причин.
- За свою майже 90-річну кар'єру вона отримала дві зірки на Голлівудській алеї слави, була ведучою конкурсів "Міс США" та "Міс Всесвіт".
Померла знаменита американська акторка Джун Локхарт, яка знімалася у фільмах "Лессі" та "Загублені у космосі". Їй було 100 років.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Джун Локхарт померла від природних причин у четвер, 23 жовтня. Акторка пішла з життя у своєму будинку в Санта-Моніці, Каліфорнія. 25 червня цього року вона відзначила своє 100-річчя.
Сумну звістку повідомив речник родини, Лайл Грегорі.
Що відомо про Джун Кетлін Локхарт?
- Вона народилася 25 червня 1925 року в Нью-Йорку у сім'ї акторів.
- Вперше Джун знялася у кіно в 13 років, виконавши роль у фільмі "Різдвяна пісня" разом з батьками.
- До цього Локхарт дебютувала на сцені – вона у 8 років зіграла у виставі "Пітер Іббетсон".
- Крім зйомок у фільмах, акторка багато років працювала на телебаченні. Зокрема, вона по шість років була ведучою конкурсу "Міс США" та "Міс Всесвіт".
- Джун двічі була заміжня: у 1951 році вона побралася з Джоном Ф. Мелоні, а в 1959 – вийшла заміж за Джона Ліндсея. Від першого шлюбу акторка має двох доньок.
- За свою кар'єру, що тривала майже 90 років, Локхарт отримала дві зірки на Голлівудській алеї слави: одну за кіно, а іншу – за телебачення.