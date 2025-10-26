У 100 років померла знаменита американська акторка Джун Локхарт

Померла знаменита американська акторка Джун Локхарт, яка знімалася у фільмах "Лессі" та "Загублені у космосі". Їй було 100 років.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Не пропустіть Після арешту Білоуса: дружина ексдиректора Молодого театру прокоментувала секс-скандал

Джун Локхарт померла від природних причин у четвер, 23 жовтня. Акторка пішла з життя у своєму будинку в Санта-Моніці, Каліфорнія. 25 червня цього року вона відзначила своє 100-річчя.

Сумну звістку повідомив речник родини, Лайл Грегорі.

Додамо, що нещодавно видання People писало про смерть ще однієї культової акторки – Даян Кітон.

Що відомо про Джун Кетлін Локхарт?