Вона підтримала чоловіка. Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ірини Білоус.

Цікаво Новий український серіал, який можна буде подивитись всією сім'єю

Жінка вважає, що Андрія Білоуса "намагаються знищити без суду та доказів", тож вона планує будь-якими законними шляхами захищати честь їхньої сім'ї. Ірина стверджує, що її чоловік не здатен на ті злочини, у яких його звинувачують. Вона закликала дотримуватися презумпції невинуватості та чесного судового процесу.

Я не можу відкрити таємницю слідства, але жодних об'єктивних підтверджень немає! Більше того до справи долучені всі можливі чутки тільки для створення жахливого образу і характеристики. Мій чоловік чомусь став символом боротьби "взагалі", бо хтось колись мав досвід приниження від іншої людини, а помститися хоче саме йому. Він (Андрій Білоус – 24 Канал) жива людина, батько, режисер, вчитель, громадянин, який має право довести свою правоту, а не відповідати за чиїсь психотравми,

– написала Ірина.

Вона додала, що від незнайомих людей отримувала погрози щодо себе, родини та їхнього майна.

Зауважимо, що Андрію Білоусу інкримінують зґвалтування та інші форми сексуального насильства за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 152 ККУ – зґвалтування, вчинене повторно або щодо особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку;

– зґвалтування, вчинене повторно або щодо особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку; ч. 3 ст. 152 ККУ – групове зґвалтування або зґвалтування неповнолітньої;

– групове зґвалтування або зґвалтування неповнолітньої; ч. 1 ст. 153 ККУ – сексуальне насильство, не пов’язане з проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої.

За даними слідства, режисер здійснював систематичне сексуальне насильство щодо студенток із 2017 року. Про це 21 жовтня написали в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

Як Андрій Білоус прокоментував звинувачення?

Ексдиректора Молодого театру заперечив будь-які звинувачення в насильстві. Він заявив, що "жодній людині не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди".

Справу Білоус вважає "замовною кампанією проти нього, метою якої є його знищення як керівника найспішнішого театру".

Днями Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про арешт колишнього директора Молодого театру. Андрій Білоус перебуватиме під вартою до грудня 2025 року без права на заставу.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала матеріал про справу Андрія Білоуса, де все детально розповіла про секс-скандал за участі колишнього директора Молодого театру.