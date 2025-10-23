Його звинувачують у харасменті, сексуальному насильстві та зґвалтуванні студенток. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали всі звинувачення, подробиці, реакції суспільства, дії правоохоронних органів, а також рішення суду.

Першою правду наважилася розповісти 23-річна Софія Сапожнік. Спершу дівчина опублікувала анонімне відео, а згодом вирішила розкрити свою особистість.

За її словами, усе почалося восени 2020 року. Тоді вона щойно вступила до університету, і Білоус одразу почав писати їй особисті повідомлення, розпитувати про рідних та стосунки. Згодом він почав вимагати інтимні фото та надсилати власні непрохані знімки. Дівчина стверджує, що коли питала у викладача організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?".

Пізніше ще кілька студенток наважилися розповісти свої історії. За словами однієї з них, Білоус запросив її до свого кабінету та намагався поцілувати.

Інша студентка пригадує, як Андрій Білоус запропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, запевняючи, що його там не буде. Згодом з'ясувалося, що це було неправдою.

Я була шокована, не очікувала побачити його. Він посадив мене назад, почав утримувати та робити поступальні рухи своїм ерегованим членом об моє тіло, при цьому придушуючи,
– заявляла дівчина.

Лідія Соклакова, колишня балетмейстерка Молодого театру, також розповіла про випадок, коли Андрій Білоус домагався молодої студентки.

Є кейс, коли дівчинка була притиснута рукою до стільця, вона не могла кричати навіть, бо це була вистава з глядачами, а він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів у цю ложу, це студентка,
– розповіла балетмейстерка.

За словами колишньої працівниці Молодого театру, ситуація нагадувала "сексуальне рабство" та "збочений експеримент". Вона заявила, що це тривало близько 16 років і торкнулося десятків жінок і дівчат, пов'язаних із діяльністю Андрія Білоуса.

Усе це – далеко не поодинокі випадки. Інциденти супроводжувалися приниженням та психологічним тиском. Білоус тримав студенток у постійному страху, через що багато дівчат намагалися уникати його кабінету або заходили туди лише групами.

Суспільство гостро відреагувало на оприлюднені відео та факти. У мережі з'явилися десятки коментарів на підтримку студенток, які постраждали, а також публікації, у яких колишні студенти ділилися своїми історіями. Чимало публічних людей засудили поведінку Андрія Білоуса та закликали керівництво відреагувати й відсторонити його від роботи.

Фактично одразу після початку скандалу понад сотню демонстрантів зібралася біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації. Вони вимагали звільнення художнього керівника театру, а також усунення викладача з університету.


Протести студентів коло Молодого театру / Фото Суспільне Культура/Поліна Горлач

Серед учасників протесту були актори Молодого театру, Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey. Усі вони тримали плакати з написами: "Ні насильству", "Театр має говорити", "Білоус – чорт", "Геть Андрія Білоуса".

Зрештою, його усунули від викладацької діяльності в Університеті імені Карпенка-Карого ще до завершення розслідування.

На скандальні заяви миттєво відреагували й працівники Молодого театру. Вони також вимагали усунення Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника.

Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом. Театр – це про довіру. Про партнерство, про взаємоповагу. Тут немає бути місця страху, маніпуляціям чи зловживанню владою,
– писали актори.

У підсумку Андрій Білоус добровільно залишив посаду в Молодому театрі, пояснивши своє рішення прагненням знизити внутрішню напруженість і уникнути конфліктних ситуацій.

А 21 жовтня стало відомо, що режисер Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр. Він матиме назву Dark Club Theatre.

21 жовтня 2025 року правоохоронці провели обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса. Йому висунули підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток, зокрема неповнолітніх.

За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом, систематично змушував студенток вступати в інтимні стосунки без їхньої згоди та вчиняв сексуальне насильство. З березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував і вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.


Обшук в Андрія Білоуса / Фото Українська правда

Тим, хто намагався уникати його або відмовлявся піддаватися домаганням, він створював атмосферу залякування: ігнорував на заняттях, публічно принижував, не залучав до практичних занять і вистав. Це ставило студентів під загрозу відрахування та позбавляло шансів отримати роботу актором у Молодому театрі.

Сам Андрій Білоус заявив, що нікому не заподіяв шкоди та заперечує всі звинувачення у насильстві. За його словами, твердження про нібито скоєне ним зґвалтування є неправдивими, адже насильства з його боку ніколи не було.

Я жодній людині не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. І в мене є безліч підтверджень цьому, тому що ці люди протягом багатьох років не проявляли до мене жодних образ чи якихось невдоволень. Ніхто ніде не заявляв раніше про це,
– сказав ексрежисер Молодого театру.

Білоус вважає, що нинішні події є замовною кампанією проти нього, спрямованою на дискредитацію його як керівника успішного театру.

22 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток. Напередодні йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Офіційно йому висунули підозри за такими пунктами:

  • зґвалтування, вчинене повторно або людиною, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень за ст. 153–155; або вчиняла такі діяння щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої людини, з якою був у стосунках; або щодо особи у зв'язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, – карається позбавленням волі від 5 до 10 років (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу);
  • груповому зґвалтуванні або зґвалтуванні неповнолітньої – карається позбавленням волі від 7 до 12 років (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу);
  • сексуальному насильстві, не пов'язаному з проникненням у тіло іншої людини, без добровільної згоди потерпілої особи – карається позбавленням волі до 5 років (ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу);

Режисер перебуватиме під вартою до 17 грудня. Сам Білоус наразі не коментував рішення суду.