Його звинувачують у харасменті, сексуальному насильстві та зґвалтуванні студенток. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали всі звинувачення, подробиці, реакції суспільства, дії правоохоронних органів, а також рішення суду.

Перші звинувачення проти Андрія Білоуса

Першою правду наважилася розповісти 23-річна Софія Сапожнік. Спершу дівчина опублікувала анонімне відео, а згодом вирішила розкрити свою особистість.

За її словами, усе почалося восени 2020 року. Тоді вона щойно вступила до університету, і Білоус одразу почав писати їй особисті повідомлення, розпитувати про рідних та стосунки. Згодом він почав вимагати інтимні фото та надсилати власні непрохані знімки. Дівчина стверджує, що коли питала у викладача організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?".

Пізніше ще кілька студенток наважилися розповісти свої історії. За словами однієї з них, Білоус запросив її до свого кабінету та намагався поцілувати.

Інша студентка пригадує, як Андрій Білоус запропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, запевняючи, що його там не буде. Згодом з'ясувалося, що це було неправдою.

Я була шокована, не очікувала побачити його. Він посадив мене назад, почав утримувати та робити поступальні рухи своїм ерегованим членом об моє тіло, при цьому придушуючи,

– заявляла дівчина.

Лідія Соклакова, колишня балетмейстерка Молодого театру, також розповіла про випадок, коли Андрій Білоус домагався молодої студентки.

Є кейс, коли дівчинка була притиснута рукою до стільця, вона не могла кричати навіть, бо це була вистава з глядачами, а він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів у цю ложу, це студентка,

– розповіла балетмейстерка.

За словами колишньої працівниці Молодого театру, ситуація нагадувала "сексуальне рабство" та "збочений експеримент". Вона заявила, що це тривало близько 16 років і торкнулося десятків жінок і дівчат, пов'язаних із діяльністю Андрія Білоуса.

Усе це – далеко не поодинокі випадки. Інциденти супроводжувалися приниженням та психологічним тиском. Білоус тримав студенток у постійному страху, через що багато дівчат намагалися уникати його кабінету або заходили туди лише групами.

Реакція суспільства та акції за відсторонення викладача Білоуса

Суспільство гостро відреагувало на оприлюднені відео та факти. У мережі з'явилися десятки коментарів на підтримку студенток, які постраждали, а також публікації, у яких колишні студенти ділилися своїми історіями. Чимало публічних людей засудили поведінку Андрія Білоуса та закликали керівництво відреагувати й відсторонити його від роботи.

Фактично одразу після початку скандалу понад сотню демонстрантів зібралася біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації. Вони вимагали звільнення художнього керівника театру, а також усунення викладача з університету.



Протести студентів коло Молодого театру / Фото Суспільне Культура/Поліна Горлач

Серед учасників протесту були актори Молодого театру, Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey. Усі вони тримали плакати з написами: "Ні насильству", "Театр має говорити", "Білоус – чорт", "Геть Андрія Білоуса".

Зрештою, його усунули від викладацької діяльності в Університеті імені Карпенка-Карого ще до завершення розслідування.

Звільнення Білоуса з Молодого театру

На скандальні заяви миттєво відреагували й працівники Молодого театру. Вони також вимагали усунення Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника.

Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом. Театр – це про довіру. Про партнерство, про взаємоповагу. Тут немає бути місця страху, маніпуляціям чи зловживанню владою,

– писали актори.

У підсумку Андрій Білоус добровільно залишив посаду в Молодому театрі, пояснивши своє рішення прагненням знизити внутрішню напруженість і уникнути конфліктних ситуацій.