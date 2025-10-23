Його звинувачують у харасменті, сексуальному насильстві та зґвалтуванні студенток. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали всі звинувачення, подробиці, реакції суспільства, дії правоохоронних органів, а також рішення суду.
Перші звинувачення проти Андрія Білоуса
Першою правду наважилася розповісти 23-річна Софія Сапожнік. Спершу дівчина опублікувала анонімне відео, а згодом вирішила розкрити свою особистість.
За її словами, усе почалося восени 2020 року. Тоді вона щойно вступила до університету, і Білоус одразу почав писати їй особисті повідомлення, розпитувати про рідних та стосунки. Згодом він почав вимагати інтимні фото та надсилати власні непрохані знімки. Дівчина стверджує, що коли питала у викладача організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?".
Пізніше ще кілька студенток наважилися розповісти свої історії. За словами однієї з них, Білоус запросив її до свого кабінету та намагався поцілувати.
Інша студентка пригадує, як Андрій Білоус запропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, запевняючи, що його там не буде. Згодом з'ясувалося, що це було неправдою.
Я була шокована, не очікувала побачити його. Він посадив мене назад, почав утримувати та робити поступальні рухи своїм ерегованим членом об моє тіло, при цьому придушуючи,
– заявляла дівчина.
Лідія Соклакова, колишня балетмейстерка Молодого театру, також розповіла про випадок, коли Андрій Білоус домагався молодої студентки.
Є кейс, коли дівчинка була притиснута рукою до стільця, вона не могла кричати навіть, бо це була вистава з глядачами, а він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів у цю ложу, це студентка,
– розповіла балетмейстерка.
За словами колишньої працівниці Молодого театру, ситуація нагадувала "сексуальне рабство" та "збочений експеримент". Вона заявила, що це тривало близько 16 років і торкнулося десятків жінок і дівчат, пов'язаних із діяльністю Андрія Білоуса.
Усе це – далеко не поодинокі випадки. Інциденти супроводжувалися приниженням та психологічним тиском. Білоус тримав студенток у постійному страху, через що багато дівчат намагалися уникати його кабінету або заходили туди лише групами.
Реакція суспільства та акції за відсторонення викладача Білоуса
Суспільство гостро відреагувало на оприлюднені відео та факти. У мережі з'явилися десятки коментарів на підтримку студенток, які постраждали, а також публікації, у яких колишні студенти ділилися своїми історіями. Чимало публічних людей засудили поведінку Андрія Білоуса та закликали керівництво відреагувати й відсторонити його від роботи.
Фактично одразу після початку скандалу понад сотню демонстрантів зібралася біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації. Вони вимагали звільнення художнього керівника театру, а також усунення викладача з університету.
Протести студентів коло Молодого театру / Фото Суспільне Культура/Поліна Горлач
Серед учасників протесту були актори Молодого театру, Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey. Усі вони тримали плакати з написами: "Ні насильству", "Театр має говорити", "Білоус – чорт", "Геть Андрія Білоуса".
Зрештою, його усунули від викладацької діяльності в Університеті імені Карпенка-Карого ще до завершення розслідування.
Звільнення Білоуса з Молодого театру
На скандальні заяви миттєво відреагували й працівники Молодого театру. Вони також вимагали усунення Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника.
Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом. Театр – це про довіру. Про партнерство, про взаємоповагу. Тут немає бути місця страху, маніпуляціям чи зловживанню владою,
– писали актори.
У підсумку Андрій Білоус добровільно залишив посаду в Молодому театрі, пояснивши своє рішення прагненням знизити внутрішню напруженість і уникнути конфліктних ситуацій.
А 21 жовтня стало відомо, що режисер Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр. Він матиме назву Dark Club Theatre.
Обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса
21 жовтня 2025 року правоохоронці провели обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса. Йому висунули підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток, зокрема неповнолітніх.
За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом, систематично змушував студенток вступати в інтимні стосунки без їхньої згоди та вчиняв сексуальне насильство. З березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував і вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.
Обшук в Андрія Білоуса / Фото Українська правда
Тим, хто намагався уникати його або відмовлявся піддаватися домаганням, він створював атмосферу залякування: ігнорував на заняттях, публічно принижував, не залучав до практичних занять і вистав. Це ставило студентів під загрозу відрахування та позбавляло шансів отримати роботу актором у Молодому театрі.
Андрій Білоус вперше прокоментував скандал
Сам Андрій Білоус заявив, що нікому не заподіяв шкоди та заперечує всі звинувачення у насильстві. За його словами, твердження про нібито скоєне ним зґвалтування є неправдивими, адже насильства з його боку ніколи не було.
Я жодній людині не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. І в мене є безліч підтверджень цьому, тому що ці люди протягом багатьох років не проявляли до мене жодних образ чи якихось невдоволень. Ніхто ніде не заявляв раніше про це,
– сказав ексрежисер Молодого театру.
Андрій Білоус вперше прокоментував обвинувачення: дивіться відео онлайн
Білоус вважає, що нинішні події є замовною кампанією проти нього, спрямованою на дискредитацію його як керівника успішного театру.
Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство
22 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток. Напередодні йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Офіційно йому висунули підозри за такими пунктами:
- зґвалтування, вчинене повторно або людиною, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень за ст. 153–155; або вчиняла такі діяння щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої людини, з якою був у стосунках; або щодо особи у зв'язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, – карається позбавленням волі від 5 до 10 років (ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу);
- груповому зґвалтуванні або зґвалтуванні неповнолітньої – карається позбавленням волі від 7 до 12 років (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу);
- сексуальному насильстві, не пов'язаному з проникненням у тіло іншої людини, без добровільної згоди потерпілої особи – карається позбавленням волі до 5 років (ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу);
Режисер перебуватиме під вартою до 17 грудня. Сам Білоус наразі не коментував рішення суду.