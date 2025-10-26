Она поддержала мужа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Ирины Белоус.

Женщина считает, что Андрея Белоуса "пытаются уничтожить без суда и доказательств", поэтому она планирует любыми законными путями защищать честь их семьи. Ирина утверждает, что ее муж не способен на те преступления, в которых его обвиняют. Она призвала соблюдать презумпцию невиновности и честного судебного процесса.

Я не могу открыть тайну следствия, но никаких объективных подтверждений нет! Более того к делу приобщены все возможные слухи только для создания ужасного образа и характеристики. Мой муж почему-то стал символом борьбы "вообще", потому что кто-то когда-то имел опыт унижения от другого человека, а отомстить хочет именно ему. Он (Андрей Белоус – 24 Канал) живой человек, отец, режиссер, учитель, гражданин, который имеет право доказать свою правоту, а не отвечать за чьи-то психотравмы,

– написала Ирина.

Она добавила, что от незнакомых людей получала угрозы в отношении себя, семьи и их имущества.

Заметим, что Андрею Белоусу инкриминируют изнасилование и другие формы сексуального насилия по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 152 УКУ – изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в связи с выполнением им служебного долга;

– изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в связи с выполнением им служебного долга; ч. 3 ст. 152 УКУ – групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней;

– групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней; ч. 1 ст. 153 УКУ – сексуальное насилие, не связанное с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшей.

По данным следствия, режиссер совершал систематическое сексуальное насилие в отношении студенток с 2017 года. Об этом 21 октября написали в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

Как Андрей Белоус прокомментировал обвинения?

Экс-директор Молодого театра отрицает любые обвинения в насилии. Он заявил, что "ни одному человеку не нанес ни физического, ни морального вреда".

Дело Белоус считает "заказной кампанией против него, целью которой является его уничтожение как руководителя успешного театра".

На днях Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте бывшего директора Молодого театра. Андрей Белоус будет находиться под стражей до декабря 2025 года без права на залог.

Заметим, накануне наша редакция писала материал о деле Андрея Билоуса, где все подробно рассказала о секс-скандале с участием бывшего директора Молодого театра.