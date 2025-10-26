В 100 лет умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт

Умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт, которая снималась в фильмах "Лесси" и "Затерянные в космосе". Ей было 100 лет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Джун Локхарт умерла от естественных причин в четверг, 23 октября. Актриса ушла из жизни в своем доме в Санта-Монике, Калифорния. 25 июня этого года она отметила свое 100-летие.

Печальное известие сообщил представитель семьи, Лайл Грегори.

Добавим, что недавно издание People писало о смерти еще одной культовой актрисы – Дайан Китон.

Что известно о Джун Кэтлин Локхарт?