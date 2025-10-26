26 октября, 17:47
В 100 лет умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт
Умерла знаменитая американская актриса Джун Локхарт, которая снималась в фильмах "Лесси" и "Затерянные в космосе". Ей было 100 лет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Джун Локхарт умерла от естественных причин в четверг, 23 октября. Актриса ушла из жизни в своем доме в Санта-Монике, Калифорния. 25 июня этого года она отметила свое 100-летие.
Печальное известие сообщил представитель семьи, Лайл Грегори.
Добавим, что недавно издание People писало о смерти еще одной культовой актрисы – Дайан Китон.
Что известно о Джун Кэтлин Локхарт?
- Она родилась 25 июня 1925 года в Нью-Йорке в семье актеров.
- Впервые Джун снялась в кино в 13 лет, исполнив роль в фильме "Рождественская песня" вместе с родителями.
- До этого Локхарт дебютировала на сцене – она в 8 лет сыграла в спектакле "Питер Иббетсон".
- Кроме съемок в фильмах, актриса много лет работала на телевидении. В частности, она по шесть лет была ведущей конкурса "Мисс США" и "Мисс Вселенная".
- Джун дважды была замужем: в 1951 году она обручилась с Джоном Ф. Мелони, а в 1959 – вышла замуж за Джона Линдсея. От первого брака актриса имеет двух дочерей.
- За свою карьеру, длившуюся почти 90 лет, Локхарт получила две звезды на Голливудской аллее славы: одну за кино, а другую – за телевидение.