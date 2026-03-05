Найкращі екранізації за відомими бестселерами

Дуже і дуже часто книги стають основою для культових фільмів чи серіалів. Чого тільки вартий "Гаррі Поттера", який не втрачає своєї популярності десятки років.

24 Канал вирішив пригадати декілька історій, які варті уваги, якщо не знаєте, що подивитись на вихідних чи просто після роботи.

Зверніть увагу Які голлівудські актори живуть із невиліковними захворюваннями

"Поклик пращурів", 2020

Рейтинг IMDb: 6,7

Фільм знято за мотивами знаменитого пригодницького роману "Поклик пращурів" американського письменника Джека Лондона.

Події відбуваються наприкінці XIX століття під час золотої лихоманки на Алясці. Домашній пес Бак живе безтурботним життям у Каліфорнії, але одного дня його викрадають і продають у північні краї, де собак використовують у поштових упряжках.

Потрапивши у суворий світ холоду, жорстоких людей і боротьби за виживання, Бак змушений швидко змінитися. Домашній улюбленець стає лідером зграї.

"Поклик пращурів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маленькі жінки", 2019

Рейтинг IMDb: 7,8

Фільм є екранізацією класичного роману "Маленькі жінки" письменниці Луїзи Мей Олкотт.

Історія розповідає про чотирьох сестер Марч – Мег, Джо, Бет і Емі, які дорослішають у США під час Громадянської війни. Кожна з них має власні мрії, характер і уявлення про майбутнє.

Наприклад, Джо мріє стати письменницею і прагне незалежності, Мег хоче сімейного щастя, Бет є доброю та скромною, а Емі має художній талант і великі амбіції.

"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий Гетсбі", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Стрічку створено за мотивами легендарного роману "Великий Гетсбі" письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда.

Події розгортаються у США 1920-х років – час розкоші, джазу та стрімкого збагачення. Молодий письменник Нік Каррауей переїжджає до Нью-Йорка і стає сусідом загадкового мільйонера Джея Гетсбі.

Гетсбі відомий своїми грандіозними вечірками, але мало хто знає правду про його минуле. Насправді всі ці розкішні прийоми мають одну мету – привернути увагу жінки, яку він колись кохав.

"Великий Гетсбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хід королеви" / "Ферзевий гамбіт", 2020

Рейтинг IMDb: 8,5

Серіал заснований на романі "Хід королеви" письменника Волтера Тевіса.

Історія розповідає про сироту Елізабет Гармон, яка у дитячому будинку випадково відкриває для себе гру у шахи. Її навчає сторож, і незабаром стає очевидно, що дівчина має неабиякий талант.

Дорослішаючи, Бет починає брати участь у шахових турнірах й швидко підіймається до рівня світових чемпіонів.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

До цього списку також можна додати екранізації "Воно", "Гаррі Поттер", "Дюна", "Хід короля", "Бріджертони" й багато інших.

Які нові фільми та серіали вийдуть в березні на Netflix?