Лучшие экранизации по известным бестселлерам

Очень и очень часто книги становятся основой для культовых фильмов или сериалов. Чего только стоит "Гарри Поттера", который не теряет своей популярности десятки лет.

24 Канал решил вспомнить несколько историй, которые достойны внимания, если не знаете, что посмотреть на выходных или просто после работы.

"Зов предков", 2020

Рейтинг IMDb: 6,7

Фильм снят по мотивам знаменитого приключенческого романа "Зов предков" американского писателя Джека Лондона.

События происходят в конце XIX века во время золотой лихорадки на Аляске. Домашний пес Бак живет беззаботной жизнью в Калифорнии, но однажды его похищают и продают в северные края, где собак используют в почтовых упряжках.

Попав в суровый мир холода, жестоких людей и борьбы за выживание, Бак вынужден быстро измениться. Домашний любимец становится лидером стаи.

"Зов предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины", 2019

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм является экранизацией классического романа "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт.

История рассказывает о четырех сестрах Марч – Мег, Джо, Бет и Эми, которые взрослеют в США во время Гражданской войны. Каждая из них имеет собственные мечты, характер и представления о будущем.

Например, Джо мечтает стать писательницей и стремится к независимости, Мег хочет семейного счастья, Бет является доброй и скромной, а Эми имеет художественный талант и большие амбиции.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Великий Гэтсби", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Лента создана по мотивам легендарного романа "Великий Гэтсби" писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

События разворачиваются в США 1920-х годов – время роскоши, джаза и стремительного обогащения. Молодой писатель Ник Каррауэй переезжает в Нью-Йорк и становится соседом загадочного миллионера Джея Гэтсби.

Гэтсби известен своими грандиозными вечеринками, но мало кто знает правду о его прошлом. На самом деле все эти роскошные приемы имеют одну цель – привлечь внимание женщины, которую он когда-то любил.

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ход королевы" / "Ферзевый гамбит", 2020

Рейтинг IMDb: 8,5

Сериал основан на романе "Ход королевы" писателя Уолтера Тэвиса.

История рассказывает о сироте Элизабет Гармон, которая в детском доме случайно открывает для себя игру в шахматы. Ее обучает сторож, и вскоре становится очевидно, что девушка имеет большой талант.

Взрослея, Бет начинает участвовать в шахматных турнирах и быстро поднимается до уровня мировых чемпионов.

"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

В этот список также можно добавить экранизации "Оно", "Гарри Поттер", "Дюна", "Ход короля", "Бриджертоны" и многие другие.

