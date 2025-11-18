Напружений трилер на Netflix, від якого мороз по шкірі

У 2019 році на Netflix відбулась прем'єра трилера "Ель Каміно: Пуститися берега". Це продовження культового американського серіалу "Пуститися берега", який виходив з 2008 до 2013 року і складається з 5 сезонів.

Режисером, продюсером та сценаристом фільму став Вінс Гілліган – творець серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу". Більше про стрічку читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про фільм "Ель Каміно: Пуститися берега"?

Події фільму розгортаються після фінального епізоду серіалу "Пуститися берега". Джессі Пінкман звільнився з в'язниці, куди його запроторили неонацисти, які змушували готувати промисловий кристалічний мет. Головному героєві допоміг наставник – Волтер Вайт, який став його ворогом.

Вайта вбили під час рятувальної місії, а Пікман втікає на машині до того, як на місці злочину з'являється поліція. Джессі їде до будинку своїх друзів, Борсука та Худого Піта, які намагаються йому допомогти. Пікману потрібні гроші, щоб розпочати нове життя.

"Ель Каміно: Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто зіграв у фільмі?

Роль Джессі Пікмана виконав американський актор, переможець премії "Еммі" Аарон Пол, а його друзів на екрані втілили Метт Джонс (Борсук) та Чарльз Бейкер (Худий Піт).

Також у фільмі з'явились: Джессі Племенс, Джонатан Бенкс, Ларрі Генкін, Роберт Форстер, Кевін Ранкін, Браян Кренстон та Крістен Ріттер.

